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▲馬來西亞女遊客拍片嘲中國人「不洗澡很臭」（圖／截自Ｘ）

馬來西亞一名女子日前在中國旅遊期間，拍攝影片諷刺當地人「很臭」、「不洗澡」，言論在中國社群平台引發強烈反彈，大批網友怒斥其言行帶有明顯歧視與侮辱性質。面對排山倒海的批評聲浪，涉事女子最終公開發表正式道歉聲明，承認行為過火，並願意承擔全部責任。據馬來西亞《中國報》報導，涉事女子諾阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）在中國旅遊期間，刻意在鏡頭前用手掩住鼻子，以誇張的動作諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」，影片一經曝光便迅速在網路上延燒，大量網友表達強烈憤怒，批評其言行毫無基本禮儀，更帶有明顯的歧視與侮辱性質。除了影片言論引發爭議，諾阿希金在中國旅遊期間的其他行為同樣遭到外界質疑。她在搭乘公共巴士時，與其他乘客發生推擠衝突，甚至差點將一名老人家推倒在地；搭計程車時更當著司機的面批評其服務態度，舉止被許多網友批評囂張跋扈、毫無禮貌，讓這起事件引發的爭議持續延燒。面對猛烈批評，諾阿希金最終在自己的社群媒體帳號上發布正式道歉聲明。她在聲明中表示，在中國旅遊期間因一時衝動做出了錯誤反應，對相關言論深感自責與懊悔。她強調，影片內容並非刻意安排或策劃，絕無意圖侮辱或羞辱任何人，也完全無意挑起任何跨國衝突或仇恨情緒，並表示願意為影片所造成的一切不適承擔全部責任，希望事件能夠得到妥善解決。她也在聲明最後承諾，將從這次事件中吸取教訓，成為一個更成熟、更有責任感的人。