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▲DAZN將自6月23日起正式轉播韓華鷹隊主、客場賽事，只要完成DAZN帳號註冊，即可透過DAZN APP於手機、平板、電腦及智慧電視等多種裝置跨平台免費觀看賽事，一起來幫王彥程加油。（圖／DAZN提供）

運動娛樂串流平台DAZN持續擴大亞洲棒球版圖，繼日本職棒賽事獲得廣大球迷支持後，正式推出「台灣囡仔拚韓職，DAZN相挺」計畫。隨著台灣左投王彥程本季在KBO韓國職棒繳出亮眼成績，掀起台灣球迷高度關注，本季韓職首度實施「亞洲外援」制度，允許10支球隊額外登錄一名來自亞洲及澳洲職棒的球員。現年25歲的王彥程以亞洲外援身分加盟韓華鷹後迅速站穩輪值陣容，開季曾連續10場比賽投滿5局以上，展現優異的穩定性與續航能力；至今累積15場出賽、5勝3敗成績，勝投數僅次於球隊王牌柳賢振，不僅成為球隊重要先發戰力，也憑藉陽光親切的形象擄獲不少韓國球迷支持，更被冠上「王女婿」的稱號。DAZN表示，平台長期關注台灣選手在海外職棒的發展，今年透過日本職棒賽事陪伴球迷追蹤古林睿煬、徐若熙、林安可及孫易磊等旅日球員的動態。如今王彥程在韓國職棒持續展現競爭力，DAZN希望藉由「台灣囡仔拚韓職，DAZN相挺」的主軸，以最即時且完整的轉播服務，讓台灣觀眾能更便利掌握旅外球員的最新消息，持續為台灣選手加油喝采。王彥程在場上優異的表現，也帶動他的人氣持續攀升，旅韓首年便成功入選2026年KBO明星賽球迷票選名單，目前高居「分享明星隊」先發投手票選第2名，累積票數突破73萬票，無論是成績表現或球迷支持度，都展現韓國球迷對他的高度支持，也證明他已逐漸成為韓職最具話題性的亞洲外援。為了讓球迷能夠一路陪伴王彥程征戰韓職，DAZN將自6月23日起正式轉播韓華鷹隊主、客場賽事，只要完成DAZN帳號註冊，即可透過DAZN APP於手機、平板、電腦及智慧電視等多種裝置跨平台免費觀看賽事。此外，今年KBO明星賽、季後賽以及韓國大賽也將同步於DAZN串流平台上播出，讓球迷一次掌握韓國職棒最重要的年度焦點賽事。