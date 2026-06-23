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▲卡古（左）在內湖開店，不少藝人朋友都到現場支持。（圖／翻攝自卡古 章瑞麟臉書）

以模仿周杰倫、陳雷等藝人聞名的卡古（章瑞麟），多年來是綜藝節目《瘋神無雙》的固定班底，憑藉鮮明表演風格累積不少觀眾支持，然而節目結束後演藝工作量明顯下滑，收入也不如以往穩定，面對市場環境改變與通告機會減少，讓他不得不重新思考未來方向，尋找新的收入來源維持生活開銷。隨後卡古投身餐飲業賣雞蛋糕，並砸下40萬在內湖開店，只求生活穩定並能負擔一個月高達十多萬的車貸與房貸。根據《鏡週刊》報導，卡古去年開始投入餐飲事業，最初選擇在基隆七堵擺攤販售雞蛋糕，希望開闢第二收入來源，不過經營數個月後，因租金上漲、經營環境及法規等因素影響，最終決定結束原有攤位，雖然首次創業並不順利，但他並未因此放棄，而是積極尋找新的營運模式，希望能讓事業走得更長遠。結束基隆攤位後，卡古與交往多年的女友將事業重心移往台北內湖科學園區，開設實體店面販售雞蛋糕及手搖飲。由於當地上班族人口眾多，卡古看準飲品市場需求，希望透過多元商品增加客源，2人親力親為經營店面，女友負責製作雞蛋糕，他則專心調製飲品，希望靠著穩定客群逐步累積營收。為降低創業成本，卡古幾乎包辦所有店面裝修工作，從拆除工程到油漆粉刷都親自處理，卡古透露原本裝潢與設備預算接近百萬元，但透過自行施工與精簡規劃，最後僅花費約40萬元完成開店準備，等於省下超過一半支出，即便過程辛苦，他仍認為能夠有效控制成本，對創業初期來說相當重要。現年41歲的卡古坦言，投入餐飲業後才發現經營遠比想像中困難，尤其飲料市場競爭激烈，每天都必須思考如何吸引消費者上門，不過他並未因此灰心，目前每天平均可售出上百份商品，雖然收入無法與過去演藝工作相比，但至少能夠穩定維持生活，他也希望透過努力經營，早日減輕房貸與車貸壓力，為自己和另一半打造更穩定的未來。