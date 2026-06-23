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NBA休賽季自由市場大門尚未正式開啟，華盛頓巫師隊已搶先完成陣容補強的關鍵拼圖！根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，全明星後衛崔楊（Trae Young）已決定與巫師隊簽下一份為期4年、總值約2.12億美元的頂薪續約合約。這份合約不僅包含了第4年的球員選項，更確立了這位頂級控衛將成為巫師隊未來重建的核心基石。在達成續約協議前，崔楊先是婉拒了原合約中2026-27賽季價值4897萬美元的球員選項，此舉顯示他與巫師隊早已對長期合作達成高度共識。根據消息人士指出，這份2.12億美元的合約是巫師隊在自由市場上所能提供的最高報價，足以媲美其他競爭對手，這也證明了巫師球團將崔楊視為球隊絕對優先級的重磅引援。崔楊在今年1月透過交易從亞特蘭大老鷹轉戰華盛頓，雖然上賽季因四頭肌挫傷與內側副韌帶（MCL）扭傷等傷勢，僅為巫師出賽5場，繳出場均15.2分、6.2助攻的成績，但巫師總經理道金斯（Will Dawkins）對其組織能力與賽場視野讚不絕口。道金斯曾明確表示，球隊交易來崔楊就是為了讓他擔任「場上指揮官（Floor General）」，這份續約正式賦予他作為球隊未來首席控衛的官方頭銜。崔楊本人對於加盟華盛頓也表現出高度意願。他在近期接受節目採訪時透露，當初得知被交易時，他確實希望前往華盛頓，「這不是亞特蘭大硬把我送走的，因為情況並非如此。」崔楊強調，他渴望與這群經歷過重建、渴望勝利的年輕隊友們並肩作戰，「他們已經厭倦了輸球，而我想在我們開始贏球時與他們在一起。」隨著續約底定，巫師隊的未來核心陣容逐漸清晰。崔楊將與「一眉哥」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）以及潛力新星薩爾（Alex Sarr）聯手打造華盛頓的新時代。剩餘的先發名額預計將由喬治（Kyshawn George）、庫利巴利（Bilal Coulibaly）或即將到來的選秀狀元等年輕球員競逐。對於這名四度入選全明星的後衛而言，能在27歲的黃金年齡定錨華盛頓，意義非凡。崔楊生涯場均能繳出超過25分與9次助攻，其助攻能力在NBA歷史上僅次於「魔術強森」強森（Magic Johnson）與史托克頓（John Stockton）。華盛頓巫師隊展現了強大的誠意與薪資空間操作，成功鎖定了這位頂尖場上指揮官，期盼在崔楊的帶領下，巫師能走出多年重建的陰霾，重返東區強權行列。