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▲ 大S（右）和具俊曄（左）在婚後過了一段恩愛的生活，如今天人永隔令人不勝唏噓。（圖／翻攝自大S微博）

自從大S（徐熙媛）去年因病驟逝後，具俊曄便暫停所有演藝工作，長時間保持低調生活，這段期間他鮮少公開露面，也幾乎沒有接下任何公開活動，親友透露雖然時間逐漸撫平部分傷痛，但失去摯愛的打擊仍深深影響著他，因此至今尚未有正式復出的規劃，希望能用更多時間整理情緒與生活步調。近日，具俊曄更是終止與台灣的醫美品牌合作關係，原因是想專心陪伴家人。根據《CTWANT》報導，具俊曄原本與台灣某醫美品牌維持合作關係，當時即便他宣布停工，品牌方仍公開表達支持，願意給予充足時間調適心情，不過近期雙方一年期合約到期後，經過溝通討論，最終決定不再續約，相關人士透露，這並非不愉快分手，而是在彼此尊重的前提下所做出的選擇。事實上，具俊曄代言期間替品牌帶來不少話題與正面形象，即使面臨停工狀態，品牌依舊展現高度體諒，知情人士表示，診所方面理解具俊曄目前最需要的是時間，因此並未強求合作延續，而是尊重他的生活安排，希望他能夠專心陪伴家人、照顧自身狀態，未來若有機會也不排除再次合作。談到具俊曄近況，小S先前曾透露，姐夫目前把大量時間投入繪畫創作，從最初的素描開始，到如今挑戰油畫，他持續透過畫筆描繪心中的大S，家人看見作品後都相當驚訝，認為不僅神韻相似，甚至連眼神與氣質都被完整捕捉，彷彿將思念化為具體作品保存下來。雖然至今仍未完全走出喪妻之痛，但身邊親友普遍認為具俊曄的狀態已比過去穩定許多，小S透露如今一起聚餐時，姐夫已能夠自然聊天與開玩笑，也慢慢找回笑容，她坦言現在最重要的是讓具俊曄按照自己的步調生活，不必急著回到螢光幕前，而是先照顧好自己，等待真正準備好的那一天到來。