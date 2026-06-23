我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞1名網紅，19日晚間進行戶外靈異直播時，不知何故，直播畫面突然中斷並陷入失聯狀態，直到2天後（21日）才被人發現倒臥在公廁，身體相當虛弱，被緊急送醫救治。根據馬國《星洲日報》報導，馬六甲中央警區代主任哈林阿巴斯證實，19日接獲報案，稱1名男子當天在戶外進行靈異直播，卻在晚上9點多時無預警中斷，曾親自前往拍攝地點附近尋找未果，不得不向警方求助。警方接獲消息後，與當地消防人員組成搜救隊，將男子消失的愛極樂鄉村俱樂部、渡假村區域以及馬六甲植物園周邊列為搜索重點，但一時也找不到人。直到有民眾21日下午2點多在附近公廁，發現男子倒臥其中。當地警方表示，男子被找到時身體虛弱，疑似脫水，已送醫治療，所幸目前無生命危險。至於為何在直播到一半突然斷聯消失，又為何會跑到公廁，具體案件仍在釐清中。