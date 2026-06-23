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▲港版剴剴案（圖／截自香港hk01）

香港發生一起令人痛心的虐童致死案，震驚程度堪比2024年台灣轟動全國的「剴剴案」。一名現年38歲的母親，長期對自己患有發展遲緩的5歲兒子施以非人道虐待，包括綑綁四肢、藤條毆打、長期關禁閉並拒絕供食，男童最終在全身129處傷勢、體重僅9.7公斤、嚴重營養不良的情況下不治身亡。涉案母親22日在香港高等法院承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪，法官直言本案極為嚴重。這起案件與2024年台灣的「剴剴案」有著驚人的相似之處。台灣剴剴案中，2歲男童陳剴同樣遭到保母長期虐待、餓食、毆打致死，全身多處傷勢，案發後引爆台灣社會對兒童保護機制的強烈反思，促使政府大幅修法並強化社工通報制度。而香港這起案件，同樣暴露出社福體系的嚴重漏洞。主審法官李素蘭明確質疑：「為何社署有跟進個案，卻未能發現男童的情況？而且明知被告不適宜照顧子女，仍然讓她接回孩子？」這句話，幾乎與當年台灣各界質疑社工未能及時介入剴剴案的聲音如出一轍。根據案情，這名男童於2017年出生，出生後不久便因母親不適合照顧而被送往寄養家庭，卻在寄養期間又因「搖晃嬰兒症候群」導致視網膜剝落及腦出血，後被評估為全面發展遲緩。2020至2021年間，母親將男童與兩名兄姊接回同住。案情揭露，母親偏心另外兩名孩子，並曾親口告訴友人「不喜歡這個兒子」。她以藤條、衣架毆打男童的手掌及屁股，甚至在男童不肯睡覺時將他四肢綑綁。更令人不忍直視的是，母親長期將男童關在睡房，不許他離開，進食與如廁都被迫在房間內解決，每週僅能出房幾次。她還以「擔心別人看到男童的狀況」為由，謊稱孩子生病，拒絕讓他上課，最終連網課也被剝奪。驗屍報告揭示男童離世時的悲慘狀況：全身共有129處外部傷勢，包括大量擦傷與瘀傷，顯示曾遭強行餵食、掐喉、捏掐等多種虐待方式。男童身高僅1公尺，體重只剩9.7公斤，內臟與肌肉嚴重萎縮，肋骨突出、眼眶凹陷，處於嚴重脫水與營養不良狀態。營養學家評估後更指出，男童在2歲9個月時體重約14.6公斤，到5歲離世時卻僅剩9.7公斤，生長速度極度遲緩，推算他在離世前或已有長達2至3個月未曾進食，最終死因疑為心律不整或低血糖。2022年9月3日，男童友人接到母親來電，哭訴稱「打死兒子了」。翌日凌晨，警方接獲報案抵達現場，竟發現母親危站在公寓外的雨遮上企圖輕生，警方破門後從窗口將她救回。屋內，男童已躺在床上昏迷，臉色發黑、口眼微張，頸部蓋著毛毯，送醫後確認死亡。母親被捕後，在錄影問訊中坦承曾使用藤條或衣架毆打兒子，也承認發現男童過瘦卻未帶就醫。法庭22日宣判，由於辯護律師指她患有精神或其他心理狀況，判刑押後至7月24日，待精神科及心理專家報告出爐後再行量刑。這起案件再次敲響警鐘：社福通報機制若未能有效運作，弱勢兒童即便已被列管追蹤，仍可能在眼皮底下默默消逝，而任何一個環節的失守，都可能釀成無可挽回的悲劇。