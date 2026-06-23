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▲許孟哲（如圖）透露某次錄影時，在瑜珈球坐著彈跳，不小心坐到尾椎折到，直接被救護車載去急診，自此留下腰痛後遺症。（圖／東森超視提供）

命理談話性節目《明星算算鍋》由5566團長孫協志主持，最新一集邀請到同團成員許孟哲分享身體健康與運勢困擾。對於網路上常有人喊「56 不能亡」，孫協志也憂心問起命理專家尹森：「我很想了解 56 未來會亡嗎？」對方則表示：「56不能亡也不會亡。」不過尹森看了許孟哲的命盤後，建議他要避開高風險工作。《明星算算鍋》最新一集以「醫學的盡頭是玄學？華佗再世也治不好的病就交給各路神明？」為題，找來許孟哲擔任來賓，孫協志一開場便忍不住吐槽：「我認識孟哲24年了，他看起來很強壯，但偏偏傷痛不斷。」許孟哲自嘲老婆常笑他，身體看似健壯，卻像白雪公主一樣脆弱，隨便弄一下就受傷。另外，許孟哲透露某次錄影時，他在瑜珈球坐著彈跳，不小心坐到尾椎折到，直接被救護車載去急診，自此留下腰痛後遺症。而命理師尹森看了許孟哲的命盤後，解析他屬「外強中乾」，建議要避開高風險工作，並提醒家中有「水、木」元素（如飲水機、山水畫）擺在東北方易影響睡眠，建議移除即可化解。此外，5566成軍至今24年，網路上常有人喊「56 不能亡」，孫協志則憂心問起專家：「我很想了解 56 未來會亡嗎？」直言今年的計畫只是目標，如果今年順利，但明年亡了也沒用。對此，尹森打包票說：「56 不能亡也不會亡，協志哥今年跟明年運勢極旺，5566的未來規劃或是孟哲有哪些安排，不妨多聽協志哥的建議，或許能沾到他的好運。」《明星算算鍋》更多精彩內容將於今（23）日晚間10點，於東森超視33頻道播出。