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▲台鐵調整列車時刻、增加班次。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵調整列車時刻、增加班次。（圖／台鐵公司提供）

台鐵新時刻表明天啟用！由於配合台鐵平鎮車站（臨時站）預計10月啟用，因此7月調整列車時刻，北部尖峰時段區間車運能可提升4.8%，南部尖峰時段自強號也增加3.5%，特別是六家支線大幅提升17%。台鐵表示，西線直達車營運效能提升，部分直達車調整停靠站，加強服務桃園及新竹地區民眾。另逢週六、日加開北中直達車2列次普悠瑪號，調整後北中直達車運能平日可提升7.9%，假日可提升16.9%。同時西部尖峰通勤時段增班，優先服務都會區內通勤旅客，縮短班距減少候車時間與改善乘車品質。北部地區，平日尖峰時段增開埔心-七堵間2列次EMU900型區間快車；南部地區平日尖峰時段增開潮州-新營間2列次PP自強號；六家支線尖峰時段每日增開12列次區間車，加強服務竹北、新竹科學園區通勤族與高鐵商務旅客的通勤需求。另外，在東線北宜間運能，增加部分自強號停靠礁溪站，另逢週六、日加開臺北-花蓮間自強號2列次，主要停靠宜蘭地區車站，分散交通需求疏解國道5號交通擁塞情形。台鐵表示，本次改點也加速汰換莒光號編組，並對東、西線的整體運能進行編組整併、替駛與時刻調整。共計有653列次時刻調整，調整5分鐘以上班次合計313列次，相關列車車次、時刻可參考臺鐵公司官網、「台鐵e訂通」APP及各車站公告。