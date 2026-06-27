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▲孫藝真PO的原圖如右，網友AI解鎖後，發現跟《愛的迫降》結局劇照一樣。（圖／@IG@yejinhand）

▲玄彬（左）跟孫藝真因為《愛的迫降》假戲真做。（圖／tvN）

南韓銀色夫妻檔孫藝真、玄彬因2019年合作經典劇《愛的迫降》從戲裡愛到戲外，2022年結婚後育有一子，是最受粉絲喜愛的明星夫妻之一。向來低調經營婚姻生活的孫藝真，今年罕見化身放閃狂魔，連玄彬也多次入鏡，雖然貼心替老公打上馬賽克保護隱私，仍讓粉絲看得相當滿足；近日公開的最新合照，還被發現藏有浪漫細節，網友透過AI技術還原畫面後，其中一張竟意外復刻《愛的迫降》經典場景，瞬間勾起劇迷滿滿回憶。孫藝真與玄彬結婚4年來一向低調，除了每年結婚紀念日固定曬出夫妻合照外，平時鮮少公開放閃。不過今年她罕見大方分享家庭生活，不只頻頻公開兒子的影片與照片，連玄彬也跟著入鏡，只是每次都貼心替老公打上馬賽克，保護家人隱私。近日孫藝真再度曬出與玄彬的合照，雖然玄彬的臉依舊被遮住，但有網友透過AI技術還原畫面，意外發現其中一張無論構圖、角度還是氛圍，都神似2人定情作《愛的迫降》中的經典場景。照片曝光後立刻掀起熱議，不少劇迷直呼根本是《愛的迫降》現實版續集，多年後終於等到這對CP的夢幻「售後」（形容偶像在作品發行結束後，給予粉絲的服務與福利），再度勾起大家當年追劇時的滿滿回憶。孫藝真與玄彬早在2014年就曾同台出席頒獎典禮，直到2018年合作電影《極智對決》才真正熟識。當時2人並未擦出火花，2019年再度攜手主演《愛的迫降》，才從戲裡愛到戲外。玄彬過去受訪時就曾坦言，拍攝期間其實沒有意識到自己已經愛上孫藝真，直到後來才驚覺「原來這就是愛」。2人於2021年公開認愛後，2022年步入婚姻，之後迎來寶貝兒子，成為演藝圈代表性的模範夫妻。《愛的迫降》當年以南韓財閥千金尹世理因滑翔傘意外被龍捲風捲入北韓，與北韓軍官李正赫相遇相戀的故事席捲全亞洲，雖然設定看似天馬行空，卻憑藉浪漫情節與2位主演的超強化學反應掀起追劇熱潮，最終以21.6%的亮眼收視率完美收官，至今仍被許多觀眾視為經典愛情韓劇，而劇中CP最終修成正果，更讓作品增添傳奇色彩。婚後的孫藝真將重心放在家庭與育兒，暫時淡出演藝圈，直到去年（2025）才透過電影《徵人啟弒》重返大銀幕，並成功奪下第46屆《青龍電影獎》影后。當時她站上舞台發表感言時，特別感謝生命中最重要的2個男人，「金泰坪先生，還有我們的孩子金宇鎭。」一句話讓現場與螢幕前觀眾都感受到滿滿幸福。