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孟子義在綜藝節目《奔跑吧》中不只一次展現出她「遊戲黑洞」的威力，在最新一期中她挑戰捲腹吃甜甜圈，一根軟棒不停旋轉，玩家必須用仰臥起坐的方式，起身吃夾住的甜甜圈餅乾，還要閃避軟棒的攻擊，但孟子義毫無肌耐力可言，一直被打巴掌，其他人都不忍直視，白鹿還說像看了一齣宅鬥戲。孟子義在《奔跑吧》最新一期中挑戰捲腹吃甜甜圈的遊戲，一根軟棒插在機器上不停旋轉，上頭吊掛著一顆甜甜圈餅乾，必須用仰臥起坐的方式起身吃餅乾，還得閃避軟棒的攻擊，但孟子義很瘦不說，甚至也沒什麼肌力，別說吃甜甜圈了，她連仰臥起坐都做不起來，好不容易起身，軟棒毫不留情地往她臉上搧，承受不住軟棒攻擊，她直接被打趴在地上。其他圍觀的人都忍不住露出心疼的表情，但因為遊戲還得繼續進行，氣氛也不能太糟，鄭愷開玩笑說，簡直像看了一齣偶像劇，李晨笑喊，「臣妾知錯啦！」白鹿也說，「好像那種宅鬥。」田嘉瑞都捂著臉不忍直視，陳麗君則跳出來教她，起身速度要快，不能停留太久，但身為遊戲黑洞，孟子義真的Get不到玩法，最後被打了好幾下巴掌，一分都沒得。許多網友看了也笑說，「看孟子義會笑暈」、「笑到眼淚都流出來了」、「孟姐吃甜甜圈演成一齣宮鬥戲」、「有孟姐在，真的笑到我肚子好痛」。30歲的孟子義被封為95後小花（1995年出生），演過許多知名電視劇，包括《九重紫》、《桃花映江山》等，不同於劇中機智的女主角，私下的她非常少根筋，超萌的反差感圈粉無數。