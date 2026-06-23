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▲馬雲帶隊插秧玩團建！（圖／截自新浪科技）

阿里巴巴創辦人馬雲近日再度現身公眾視野，這次帶領集團多名核心高管在杭州進行下田插秧的團建活動，相關照片與文章在網路上迅速流傳，引發熱議。對於長期關注馬雲動向的人而言，這次公開亮相的意義，遠不只是一場普通的企業團建活動。據中國媒體報導，阿里巴巴合夥人、高德董事長劉振飛22日在阿里巴巴內部網絡上發表一篇題為《手裡有秧，才能確保未來有糧》的文章，詳細記錄了這場插秧團建活動的始末。現場照片顯示，此次參與活動的陣容相當豪華，包括馬雲本人、集團執行長吳泳銘、邵曉鋒、蔣凡、吳澤明、蔣芳等多位核心高管，螞蟻集團董事長井賢棟與執行長韓歆毅也同場參與，可說是阿里系高層的一次大集合。劉振飛在文章中感悟道：「季節到了，該種的時候必須種，該熬的時候就得熬。只要你照顧好地，選好苗，認真做好每一件事，剩下的交給時間，地就不會虧待你。」言詞間充滿深意，被外界解讀為阿里巴巴正積極向外界傳遞「重整旗鼓、重新出發」的訊號。馬雲的這次公開亮相，對許多人而言有著特殊意義。回顧近年，馬雲曾是中國最具代表性的科技富商，2020年10月更因在一場論壇上公開批評中國金融監管體系「像當鋪思維」，批評監管層扼殺創新，此番言論隨即觸怒北京當局。2020年11月，中國官方突然叫停螞蟻集團規模高達370億美元、原本有望創下史上最大規模的IPO，馬雲此後迅速從公眾視野中銷聲匿跡長達數月，其動向成為全球媒體追蹤的焦點。阿里巴巴也隨即遭到中國反壟斷調查，最終被開罰182億人民幣（約新台幣810億元）的天價罰款。此後數年，馬雲偶爾現身各地，但每次露面都引發高度關注。他曾低調旅居日本、造訪泰國、前往非洲考察農業，2023年更返回中國，被拍到在杭州街頭漫步，引發「馬雲回來了」的熱烈討論。每一次現身，他的行程都相當低調，鮮少公開發言，與過去那個習慣站上舞台、侃侃而談的他判若兩人。2024年以來，隨著北京對科技業的整頓力道逐漸趨緩，馬雲開始更頻繁地在公開場合露面，包括出席阿里巴巴內部活動、接見來訪人士，顯示他正逐步恢復在集團的存在感，但始終保持謹慎低調的姿態，避免重蹈批評當局的覆轍。這次插秧活動的照片曝光後，網路上迅速出現各種有趣反應。有網友嘲諷：「這叫接地氣嗎？」；另有人揶揄：「意思是AI的未來就是人都會閒得蛋疼了嗎？」還有人直接搞笑留言「這是要轉型做『馬農』」，讓這場原本嚴肅的管理層活動，意外成為全網最熱鬧的話題。從科技帝國的最高峰到田間插秧，馬雲的人生軌跡充滿戲劇張力，這一次他能否真正走出陰霾、重新在中國商界站穩腳步，仍是外界持續關注的最大懸念。