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中華職棒會長蔡其昌今年屆滿「畢業」，下一任人選也備受關注。稍早旅美強投郭泓志突然現身會長辦公室、在Thread上發布坐在座椅上的照片，不到10小時吸引超過1.8萬人按讚，許多人都敲碗他成為下一屆的會長，「這算是某種預告嗎？」、「坐上去就別下來了」、「這張椅子得坐8年才能下來喔」、「下一屆中職會長人選呼之欲出」蔡其昌自2021年正式接任中職會長，2024年獲得6球團一致通過再度連任第12屆會長，明年3月屆滿下台一鞠躬，日前他接受媒體訪問時，提到若6球團都慰留，自己也會離開這個位置，「因為規矩就是規矩。」，他也笑說，未來終於可以回歸最熟悉的球迷身份。明年2027年中華職棒就將迎來新會長時代，關於下屆人選仍在討論中，稍早跨界藝能圈的前旅美好手郭泓志，也透過一張照片成功吸引球迷目光，甚至帶動下屆會長人選的話題性。郭泓志突然現身會長辦公室、在Thread上發布坐在座椅上的照片，還搭配貼文寫下「會長好忙」，結果引發球迷暴動，認為這可能是郭泓志準備接班下一任中職會長的預告。實際上，郭泓志自退下球員身份後，除了跨足演藝圈、經營Youtube頻道之外，最近一份與台灣棒球相關工作，則是加入中華隊經典賽情蒐小組，借重他熟悉美國大小聯盟運作體系的關係，協助訪視與就近觀察這些旅美好手。也有不少球迷直球對決，在留言區詢問郭泓志，是否真的有意願接下「中職會長」一職，但他本人至今尚未對此回覆。