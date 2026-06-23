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老父聽聞噩耗氣到昏厥！驚傳送慈濟醫院加護病房

兄魏嘉賢無黨參選縣長！魏嘉彥自嘲：黨部提早為自己解套

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選連任，僅同意報備參選。對此，魏嘉彥今天表示，自己是「現任市長及國民黨中央委員，依規定完成黨內登記程序，且登記期間並無其他黨員角逐市長提名」，沒想到黨部卻僅同意以報備方式來參選，讓他實在不明所以。這項突如其來的政治決定，也衝擊了魏家的家庭狀況。魏嘉彥透露，上午父親魏東河聽聞此事後，原本身體就不好，「氣到昏厥」，目前人還在慈濟醫院加護病房（ICU）觀察中，情況令人憂心。由於國民黨目前已徵召吉安鄉長游淑貞投入下屆花蓮縣長選舉，而魏嘉彥的哥哥、現任議員魏嘉賢日前也已以無黨籍身分宣布參選縣長，形成同室操戈局面。面對黨部不提名的難堪處境，魏嘉彥也不禁自嘲開玩笑說，「黨部可能預想未來，提早為自己解套。」