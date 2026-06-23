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AI伺服器持續拉動高階MLCC需求，市場原本關注被動元件是否可能重演2018年供需吃緊、報價上調的情況。不過，日本MLCC大廠太陽誘電態度明確表示，現階段雖然供應偏緊、價格不容易下跌，但並沒有因缺貨全面調漲MLCC售價的打算。被動元件族群23日湧現賣壓，國巨跌幅4.23%，華新科跌破600元、下跌6.48%，禾伸堂、鈺邦、越峰及光頡等多檔個股更打入跌停。市場在前波大漲後出現獲利了結，也讓外界更加關注MLCC產業是否具備進一步漲價條件。日經新聞報導，太陽誘電社長佐瀨克也指出，MLCC屬於通用型零組件，同類型產品往往有多家供應商競爭，因此價格長期仍會受到市場機制影響。他表示，即使目前供需偏緊，使MLCC價格不易走跌，公司也不會僅因市場缺貨便啟動漲價。部分產品調整價格，主要是反映銀等原材料成本增加，並非全面調高報價。佐瀨克也提到，2018年台灣廠商因供應緊張而調漲MLCC價格，屬於較特殊的市場情況。若業者在供不應求時大幅拉高售價，未來當產能開出、供需反轉後，可能面臨客戶流失與市占下滑的風險。相較短期調價，太陽誘電更傾向透過擴充產能回應需求。公司原先規劃2026年至2030年度每年增加約10%的MLCC產能，但若超大規模雲端業者等客戶拉貨持續升溫，擴產幅度可能提高至每年15%。太陽誘電預期，AI伺服器用MLCC需求與稼動率提升，將帶動本年度營收年增8.1%，營業利益可望成長50%。