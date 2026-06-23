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▲殷桃（左）、董子健（右）也來台出席兩岸電影展的活動。（圖／記者邱曾其攝）

▲《日掛中天》導演蔡尚君（左）與主角張頌文（右）一起來台出席兩岸電影展。（圖／記者邱曾其攝）

▲張頌文很喜歡觀察、體驗平凡百姓的生活，也做為自己準備角色的重要方法。（圖／記者邱曾其攝）

第17屆兩岸電影展今（23）日正式開幕，曾以《狂飆》紅遍各地的張頌文，囊括各大電視獎項的殷桃，曾入圍金馬獎的董子健、曾獲金馬獎最佳新演員的余少群等，都帶著新片來台與觀眾交流。張頌文透露自己來台的第一晚就出去逛街，還嘗試吃了3顆檳榔，結果有心悸的感覺。他看過很多台灣電影，最喜歡侯孝賢《童年往事》，看到台北街頭的郵筒也覺得驚喜。張頌文以《狂飆》裡的惡勢力集團頭目角色攀上事業的高峰，他這回來台雖然是因為曾在威尼斯影展獲得最佳女主角的《日掛中天》在兩岸電影展推出，但被台灣觀眾認出時，還有人能叫出他在《狂飆》的角色名字高啟強。他準備角色很喜歡去觀察庶民生活，來台第一晚也去自己走走、看看，嘗試了檳榔的滋味，也蠻想有機會能夠見識《童年往事》的拍攝場景。他看到台北街頭的郵筒，則勾起童年時愛集郵的回憶。現代人的生活很便利，張頌文表示自己也大都用E-Mail或是社群軟體傳訊息溝通，已經很少在寫信，看到台北街頭的郵筒、投遞信的入口還蠻乾淨、並不髒，顯然還常在使用，很有感覺。他小時候會跟別人請求能不能把郵票給他收藏，現在看到郵筒就想到幼時的往事。他走上長安西路，發現台北的老房子，每家陽台跟門口都有種很多植物，跟他的老家—廣東韶關極相似，而且看到有在自家房子開店的店家，門口種滿蕨類植物，品種都很好，讓喜歡植物的他印象很深。他笑道：「台灣真的蠻『綠』的。」是指植被夠豐富、環境綠意盎然。看到家家戶戶很重視植物，認為這邊的人很講生活氣息。在台灣的期間也會想看看夜市，想知道跟中國是不是差不多的樣子，有無各地特色小吃，或是賣旅遊特產的臨時攤位。從台灣導演拍的影片，張頌文曾有個印象，以為很多人講閩南語，結果在台北逛了一圈，發現大部分的人還是說國語。他笑道自己問賣檳榔的老闆，為什麼盒子上面有警語、看起來吃檳榔有可能影響健康，老闆表示確實有害，但有可能客人喜歡咀嚼的感覺，或是因為裡面有放石灰，可以提神、醒腦。老闆本身沒吃檳榔，但推薦張頌文可以沾酸梅粉，吃起來比較像糖，他試了試，感覺差異並不大，但才吃3顆就有心悸、醉了的感覺。他笑道：「以後看見有霓虹燈會閃動，就是知道是賣檳榔的。」他也有去逛藥店，連哪些藥大概多少錢，他都想了解，認為詮釋升斗小民，只有親身接觸才能演得出來，不能紙上談兵，所以來台第一晚，就來了解一下台北民眾的生活。提到侯孝賢《童年往事》，張頌文認為，片中人講客家話跟他們在廣東說的話很像，那時就留下深刻印象。片子裡主角一家的飲食習慣、說話、對家鄉的眷戀等，都感覺很親切。而李安的《飲食男女》則讓他對郎雄的國語口音、裡面的菜色以及角色對孩子的親情，深深被打動。他從機場進市區，看到新北市有稻田、種水稻，也是非常有感覺。他透露很想從台灣帶植物回去，可惜好像不能，現在應該會想帶台灣的石頭當成紀念品，放家裡收藏。