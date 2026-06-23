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超大型原油輪「杜拜能源號」（Dubai Energy）已於今（23）日駛離荷莫茲海峽，船上載有200萬桶阿布達比及沙烏地阿拉伯原油。中油說明，杜拜能源號油輪所載原油於美伊戰爭前即已完成裝船，原計劃於3月上旬通過荷姆茲海峽，但受荷姆茲海峽封鎖影響，未能依原規劃通行，預計7月中旬抵台。據中油曾經預估，台灣每日平均使用約15萬桶原油，約可支應半個月的用量。自2月28日美國、以色列及伊朗戰爭爆發，一直到6月18日才正式簽署14點備忘錄，讓長期封鎖的荷姆茲海峽得以解禁。中油表示，杜拜能源號油輪所載原油於美伊戰爭前即已完成裝船，原計劃於3月上旬通過荷姆茲海峽，但受荷姆茲海峽封鎖影響，未能依原規劃通行。經船東評估航行安全後，已於23日順利通過海峽，目前正航向台灣，預計7月中旬抵台卸收。