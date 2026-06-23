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高雄「月光山隧道」今（23）日下午發生火燒車意外，一輛小客車疑似自撞隧道壁當場爆炸起火燃燒，車內駕駛逃生不及身亡。警方過濾監視器懷疑死者是現空軍六聯隊士官。軍方官員表示，由於目前聯絡不上陳姓中士，但確定車子是他的，「只能說懷疑可能是他」，要確定身分可能要等到明天家屬做完DNA才能確定，詳細事故原因仍有待調查。高雄往來美濃和杉林的「月光山隧道」今天下午1時50分許發生火燒車事故，警消接獲報案到場發現隧道內大量濃煙，由於火勢猛烈，只能繞道進入滅火，最後下午2時30分將火勢撲滅。警消在車內發現已明顯死亡的駕駛，由於車體全燒毀無法辨識身分和車牌，經過濾監視器，懷疑是在屏東服役的30歲陳姓士官，家屬接獲通知到場後，也無法確認身分，因此要經由DNA比對身分。據了解，空軍得知此事後立即向各單位反查，目前僅能確定該車屬於空軍六聯隊陳姓士官，部隊也尚無法聯繫上他，但由於家屬預計明天做DNA比對身分，所以目前僅能說「懷疑可能是他」。月光山隧道總長約1,670公尺，坐落於臺灣高雄市杉林區與美濃區之間，為臺灣縣市道公路系統中最長之隧道。