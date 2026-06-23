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衛武營去年走過「歌劇十年」里程碑，今年旗艦歌劇展現累積能量再求突破，力邀2024年備受好評的《瑪儂．雷斯考》導演馬埃斯特里尼（Pier Francesco MAESTRINI）和舞台設計博尼（Nicolas BONI）操刀，攜手指揮簡文彬及超過百位台前幕後專業團隊，以《冰與火之歌：權力遊戲》中世紀奇幻風格，挑戰自製全新版本威爾第歌劇《遊唱詩人》，9/3至9/6於衛武營歌劇院登場。《遊唱詩人》以15世紀初西班牙為背景，講述一場跨越世代的血親情仇。故事圍繞著遊唱詩人曼里科與魯納伯爵展開，兩人在不知彼此是親兄弟的情況下，同時愛上貴族仕女蕾歐諾拉，進而演變成一場致命的衝突。劇中更隱藏著靈魂人物——吉普賽婦人阿祖切娜，為報復母親被燒死之仇而引發的悲劇連鎖。全劇充滿了復仇、火焰、鮮血與犧牲的元素，透過威爾第筆下極具感官刺激的音樂創作，將角色的瘋狂與絕望表現得淋漓盡致。此次製作的全新舞台與服裝設計結合當代美學，視覺語彙跳脫傳統歌劇的陳設思維，讓這部傳唱百年的名作，能更直接地與現代觀眾的感知接軌。動員國內外超過百人的專業技術與表演團隊，除《瑪儂．雷斯考》的導演和舞台設計外，主創團隊還包括影像設計王奕盛、服裝設計謝建國、燈光設計黃羽菲等國內一時之選。演出團隊由簡文彬率領多位國內外傑出歌手和國立臺灣交響樂團、微行星聲樂藝術工房共同擔綱演出。「遊唱詩人」是11至13世紀，活躍於歐洲宮廷與民間的詞曲創作者和表演者，他們周遊往來歐洲列國宮廷之間，相互交換消息和交流新曲調和詩句，擅長演唱情歌，亦積極介入當代社會、政治和宗教問題，其中不乏揭發統治者不公、社會劣行、政府腐敗、教會與教廷的醜聞等。更多《遊唱詩人》節目相關訊息，請至衛武營官網查詢。