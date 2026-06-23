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國防部22日展開為期五天的立即備戰操演，沒想到今（23）日隨即爆出中共福建號航空母艦穿越台灣海峽，國防部晚間公布照片，並稱運用聯合情監偵手段嚴密監控。國防部22日展開為期五天的立即備戰操演，沒想到今（23）日隨即報出中共福建號航空母艦穿越台灣海峽，國防部晚間公布照片，並稱運用聯合情監偵手段嚴密監控。中共今年4月20日才派遣遼寧號（CV-16）航空母艦穿越台灣海峽，當時國軍也公布監控空拍照，綿密監控。國防部21日表示，為強化國軍高戰備之立即應變能力，驗證部隊聯合作戰效能，將自22日起至26日止，實施為期五天四夜之「立即備戰操演」。國防部指出，此次「立即備戰操演」屬國軍年度計畫性聯合作戰演訓之一環，主要訓練各級部隊於備戰部署階段，熟悉戰鬥實務及戰場環境，強化快速平戰轉換及優先部署行動。國防部進一步指出，操演以嫻熟聯合作戰計畫為目的，運用狀況誘導各部隊，執行各項聯戰課目，採「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，磨練各級指揮機制運作與部隊實戰化能力，置重點於精進聯合作戰指管、後勤持續力和戰場兵要經營等要項，進而提升整體防衛作戰效能。