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▲花田藍衣因為頻繁私會粉絲遭DH株式會社開除，未來無緣繼續以AKB48偶像身分活動。（圖／翻攝自花田藍衣X）

日本國民女團AKB48創團21年以來，首度發生成員遭解約風波，營運團體的DH株式會社今（23）日發聲明表示，21歲成員花田藍衣因為私下多次和特定粉絲接觸，以及長期以身體不適為由缺勤，且在公司進行調查並試圖溝通協調時，拒絕與營運方直接溝通並委託律師要求終止協商，最終導致雙方合約解除，不過此前花田藍衣卻留著平頭現身反控，公司暗示她「若想留在AKB就剃光頭展現誠意」，雙方各說各話，成了羅生門。今天下午，花田藍衣以小平頭、戴口罩露面拍影片，她承認曾經在公共場所和粉絲牽手、私下聯繫，但強調兩人並非交往關係，而是因為自己在社群平台曝光所在位置，導致發生與粉絲互動失格的行為。話鋒一轉，花田藍衣指控公司高層長時間嚴厲盤問她，還暗示「若想留在AKB就剃光頭展現誠意」，意指要她比照2013年當時的人氣王牌成員峯岸南觸犯禁愛令，而自行剃光頭並上傳影片痛哭道歉，而花田藍衣因為想保住偶像身份，最終妥協剃成平頭，但事後對此感到極大痛苦，心理狀態已經達到極限。針對花田藍衣的指控，DH株式會社發布正式聲明指出，公司調查發現AKB48 19期生花田藍衣與特定粉絲私下頻繁往來，嚴重損害團體公平性及粉絲信任，此行為在AKB48明文禁止，且從2025年底起，她多次以身體不適為由遲到或缺席工作，公司安排其停工治療後，卻在休養期間發現花田藍衣和粉絲私聯的狀況。此外，公司試圖邀請花田藍衣商討復出事宜，但她拒絕面談，並交由律師代理傳達拒絕協商的意向，營運方在多方考量下不得不將其解約。至於花田藍衣控訴逼迫理平頭一事，DH株式會社嚴正否認曾經要求或強迫花田藍衣剃光頭謝罪，並說她曾經向公司提出兩項條件，一為處分在背後議論她的其他成員，以及解除該名私聯粉絲的活動禁令，但因為雙方未能達成共識且關係惡化，最終走上了解約局面。