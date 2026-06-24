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▲艾莉絲透露自己假扮軍火商千金，幫女兒擺脫校園霸凌困境。（圖／翻攝自艾莉絲IG@iris_1221_lily）

46歲女星艾莉絲（曾莉婷）近日在Podcast節目中談及過往旅居法國的生活點滴，提到自己獨自帶著女兒Lily在法國生活時，曾遭遇令她相當心痛的事件，她透露女兒就學期間長期受到同學騷擾與欺負，身為母親的她第一時間向老師及校方反映，希望能夠介入處理，沒想到得到的回應卻讓她相當失望。隨後艾莉絲透過一連串的安排，將自己包裝成「軍火商千金」，校方得知後態度馬上180度轉變，也成功幫女兒擺脫霸凌困境。艾莉絲表示，當時她數度向教師與校長反映孩子遭受霸凌的情況，但校方始終沒有提出具體改善措施，讓問題持續存在，眼見女兒身心受到影響，她開始思考如何讓學校正視此事，由於身處異鄉，加上語言與文化差異，她坦言自己當時承受極大壓力，也擔心女兒未來在校園中的處境。為了讓對方意識到事情的嚴重性，艾莉絲開始策劃一連串「形象包裝」，她刻意穿著過去藝人時期較為華麗的服裝出入校園，並安排專車接送女兒上下學。此外，艾莉絲還在女兒生日當天舉辦盛大派對，甚至對外暗示家族從事軍火運輸相關事業，希望藉此營造神秘且不好惹的形象，讓相關人士提高警覺。除了形象策略之外，艾莉絲也透過正式方式向學校施壓，她曾致信校長表示，女兒因遭受霸凌即將接受心理諮商，希望校方能夠一同出席了解狀況，同時提及律師可能介入處理，這封信寄出後校方態度明顯轉變，不僅開始積極關注事件，也承諾於新學期將女兒與霸凌學生分開編班。即便校方有所作為，艾莉絲仍認為問題尚未完全解決，後來她親自找上帶頭霸凌的學生，用嚴肅態度當面警告對方不得再欺負自己的女兒，她坦言這樣的處理方式未必適合所有人，也不鼓勵家長仿效，但身為單親媽媽，在當時孤立無援的情況下，她只能盡全力保護孩子。所幸在事件過後，女兒再也沒有遭到對方騷擾，讓她終於放下心中的大石。