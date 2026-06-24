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巴西發生一起令人痛心的極限活動意外，造成一名21歲女子不幸喪命。事發於6月13日，一名女子在未繫安全繩的情況下，從巴西聖保羅州利梅拉市距地面約40公尺高的骷髏橋（Ponte do Esqueleto）被工作人員拋下，當場墜地身亡，整個過程被多人拍下並在社群媒體上瘋傳，引發全球強烈譴責。截至6月20日，被捕人數已累計達到6人。受害者為21歲的瑪麗亞·愛德華達·羅德里格斯·德·弗雷塔斯（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas），事發當天她正參加一家私人公司組織的橋梁觀光遊覽團。現場影片顯示，瑪麗亞在完全未繫安全帶的情況下，被工作人員直接從橋上拋下，隨即墜落40公尺高度。更令人心驚的是，事發當時現場約有100名遊客參與這場跳繩活動，還有數名顧客正在排隊等候輪流體驗，完全不知道眼前即將發生悲劇。巴西主要新聞平台「G1」與當地電視台「EPTV」隨後取得事故現場的最新影片，畫面捕捉到瑪麗亞墜落後現場一片混亂的景象。影片中可清楚聽到旁觀者驚慌失措的喊叫聲，包括「等等，等等，等等，你在開玩笑吧！」以及「繩子斷了嗎！？」等呼喊，真實還原了當時現場的極度恐慌氛圍。根據當局調查，組織這次跳繩活動的機構疑似為一家「非官方的非法公司」，未取得任何政府許可或登記，卻公然對外招攬遊客參與高空極限活動，埋下嚴重的安全隱患。事故發生後，多名工作人員試圖逃離現場，但很快遭到警方追捕。事發當天，3名與瑪麗亞墜落直接相關的教練隨即被捕；截至6月20日，警方再度逮捕活動主辦經理與安全負責人共3人（2男1女），使被捕人數累計達到6人，案件仍在持續偵辦中。瑪麗亞的家屬20日透過當地媒體發表聲明，字字泣血：「杜達（瑪麗亞的暱稱）對未來有很多夢想。她計劃不久後與男友結婚，組建自己的家庭，並希望透過生兒育女讓祖父母享受天倫之樂。這些人生規劃，就這樣被無情地奪走了。」這起悲劇再次引發外界對極限旅遊活動安全監管的高度關注，如何有效防堵非法業者以遊客生命為代價牟利，已成為各方迫切關注的課題。