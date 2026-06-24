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2026年NBA選秀大會第三順位結果出爐，曼非斯灰熊隊在首輪第三順位選中了來自杜克大學的天才球員——卡梅倫·布瑟（Cameron Boozer）。外界在此之前有很多質疑他運動能力不佳的評論，但對此《The Athletic》資深記者約翰·霍林格（John Hollinger）為其做出平反，給灰熊的選擇打出了「A」級分的評價。布瑟的加盟在選秀會上引發熱烈迴響，其中最引人注目的評價，莫過於將他比作NBA球星凱文·洛夫（Kevin Love）。一位大學總教練在訪談中提到：「布瑟讓我想起了凱文·洛夫，他們同樣擁有不可思議的投籃手感與籃板能力。但不同的是，布瑟在持球能力上更勝一籌，他不僅能策應，甚至能親自執行擋拆，是一位能在場上擔綱『空間型五號位（Stretch Five）』的智慧型球員。」布瑟在杜克大學期間，展現了卓越的場上組織能力。儘管他不是傳統意義上的控球後衛，但他卻是球隊進攻體系的核心，負責串聯球隊運轉。他那種「低維護、高產出」的球風，被球探們認為將使他成為NBA賽場上極其穩定且長期的貢獻者。知名NBA記者霍林格對灰熊隊的這筆選秀給予了「A」級評價。霍林格指出，布瑟是灰熊在夏天傳出將交易莫蘭特（Ja Morant）後，最關鍵的重建拼圖。對於灰熊而言，布瑟不僅能補強禁區得分與外線投射，更具備領導特質，能從第一天起就為球隊建立正確的文化。儘管選秀過程中，針對布瑟的體能與防守端表現曾有少部分質疑聲音——如部分球探擔心他在面對現代球風下的防守移動能力——但大多數專家認為，他那「球商至上」的球風將足以彌補運動能力上的不足。但CBB特約撰稿人馬克斯（Brendan Marks）表示，「部色本賽季的表現足以說明一切，雖然他在選秀前因為運動能力被低估（在我看來這並不公平），但他的贏球能力毋庸置疑。布澤爾能夠勝任孟菲斯灰熊隊需要的任何角色——內線得分、外線投籃、控球、組織等等——並且從第一天起就能成為球隊文化的引領者和領袖。我很難想像他未來會成為一名高效的、長期效力於NBA的球員，甚至成為一名真正的球星。」值得一提的是，布瑟不僅僅是球場上的「籃球機器」。雖然他出身籃球世家，球商極高且成熟，但在場外，他也展現出屬於該年齡層、充滿活力的 Gen-Z 特質。據報導，許多工作人員在與他近距離接觸後，對於他兼具「超級新星的沉穩」與「青少年的純真」感到驚訝。對於灰熊隊球迷來說，布瑟的到來象徵著球隊將擺脫過去賽季的低迷，正式邁向嶄新的未來。布瑟能勝任內線得分、外線策應與節奏掌控，這項全方位的技術特性，使他成為未來聯盟頂級球星的熱門人選。隨著 2026 年選秀會告一段落，曼非斯灰熊隊正式將未來交到了這位「新版愛神」的手中。布瑟能否不負眾望，帶領灰熊重返季後賽行列，將是接下來賽季最值得期待的看點之一。