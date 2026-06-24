2026年NBA選秀大會今（24）日在紐約布魯克林巴克萊中心正式登場，各隊將透過選秀補進未來核心戰力，為新賽季提前布局。在巫師隊不負眾望，正式宣布選擇來自楊百翰大學（BYU）的天才側翼迪班薩（AJ Dybantsa）後，榜眼、探花等首輪人選陸續出爐。《NOWnews》為讀者整理首輪選秀結果、新秀趣聞Q&A以及突發交易「懶人包」，帶讀者掌握2026年NBA選秀大會最新資訊。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA選秀大會基本資訊
📍2026年NBA選秀大會首輪完整結果
📍NBA選秀趣聞Q&A
📍2026年NBA首輪選秀突發交易一覽
📍NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛
2026年NBA選秀大會基本資訊
選秀時間：
第一輪：2026年6月24日（週三）早上8點
第二輪：2026年6月25日（週四）早上8點（美東時間）
選秀地點：紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）
轉播平台：ESPN與ABC（首輪）、ESPN（次輪）
選秀規則簡述：前4順位由14支未進入季後賽的球隊透過樂透抽籤決定，戰績最差的前3支球隊各有14%的機率抽中狀元籤。第5順位之後則依據例行賽戰績倒序排列。首輪其餘非樂透順位與次輪順位皆依例行賽戰績倒序排列。
2026年NBA選秀大會首輪完整結果
2026年NBA首輪選秀趣聞Q&A
1. 為何巫師要選迪班薩（AJ Dybantsa）？
上賽季在 NCAA賽場大殺四方，場均狂轟25.5分榮登全美得分王，投籃命中率更保持51%的高水準。巫師隊上賽季團隊場均得分僅有112.9分、慘居聯盟第25名。迪班薩的單打與終結能力，無疑是巫師制服組最渴望的進攻解答，預計他將即刻填補球隊最匱乏的火力空缺。
不同於以往狀元必須隻手扛起弱旅的劇本，迪班薩新賽季將在奢華的陣容中舒適成長。巫師隊去年大動作換來明星控衛崔楊（Trae Young）與頂級中鋒戴維斯（Anthony Davis），讓他能專注於撕裂防線。在防守端，即使迪班薩偶有專注力下滑的隱憂，內線也有戴維斯與薩爾（Alex Sarr）雙塔構築的全明星級禁區鐵壁為他擦屁股。
2. 為何彼得森沒去試訓，爵士還是選他？
猶他爵士隊之所以在彼得森（Darryn Peterson）取消官方試訓後仍堅持用榜眼籤選他，核心原因就在於「無法抗拒的頂級天賦」與「私下密會建立的絕對信任」。儘管杜克大學的前鋒布瑟（Cameron Boozer）是更穩健的安全牌，但爵士隊高層深信彼得森擁有本屆天花板最高、能躍升為「全聯盟前10大巨星」的單打得分爆發力。加上爵士禁區已有馬卡南（Lauri Markkanen）和小傑克森（Jaren Jackson Jr.），他們更渴望補強後場火力。
最關鍵的是，雖然彼得森錯過了實地試訓，但雙方在選秀前週末進行了秘密會面，這場深入的面談徹底說服了總管安吉（Danny Ainge），認定彼得森在球隊文化、休息室態度及戰術體系上都是完美契合的靈魂人物。
3. 16、17順位大亂鬥，最後到底是什麼情況？
根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊已將斯蒂爾茲（Bennett Stirtz） 送往奧克拉荷馬雷霆，換回第17順位選秀權以及兩個次輪選秀權。然後活塞再用21號籤與3次輪籤交易得到17號籤。因此在三方交易後，16順位籤屬於雷霆、17順位屬於活塞、21順位屬於灰熊。
4. 為何雷霆選進西班牙巨塔是神操作？
雷霆隊指名來自密西根大學的7呎3吋（約 221 公分）西班牙巨塔馬拉（Aday Mara）。這名長人不僅具備頂級的阻攻時長、靈活的出色傳導視野，更兼具未來拉開空間的外線潛力。
這項形同「天上掉下來的禮物」的選秀結果，讓雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）手中瞬間多了一座天際線防武，能直接放進禁區與聖安東尼奧馬刺隊的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在西區分庭抗禮。
2026年NBA首輪選秀突發交易一覽
📍雷霆、活塞、灰熊三方交易
奧克拉荷馬雷霆獲得：史提爾茲（Bennett Stirtz，第16順位）
底特律活塞獲得：奧科里（Ebuka Okorie，第17順位）
曼菲斯灰熊獲得：卡里姆・羅培茲（Karim Lopez，第21順位）、5個未來次輪選秀權
📌 交易重點：雷霆利用手中大量次輪籤資產向上交易，鎖定具備投射、組織與高球商的史提爾茲；活塞則補進爆發力十足的後衛奧科里，為康寧漢（Cade Cunningham）增添後場支援；灰熊則向後退5個順位仍選到高潛力新秀，還額外收下5枚次輪籤，被認為是最大贏家。
📍湖人、尼克交易
洛杉磯湖人獲得：卡麥隆・卡爾（Cameron Carr，第24順位）
紐約尼克獲得：塞吉歐・德拉雷亞（Sergio de Larrea，第25順位）、現金補償
📌 交易重點：湖人向上交易1個順位，搶下具備外線火力與運動能力的鋒線卡爾；尼克則獲得擁有優秀傳球視野與組織能力的德拉雷亞，同時獲得現金補償。
📍馬刺、金塊交易
聖安東尼奧馬刺獲得：泰瑞斯・瑞德（Tarris Reed，第26順位）
丹佛金塊獲得：第35順位選秀權、2個未來次輪選秀權
📌 交易重點：馬刺繼第20順位選進Jayden Quaintance後，再補進禁區長人瑞德，持續強化前場深度。不過外界質疑，在已有文班亞馬（Victor Wembanyama）與科內特（Luke Kornet）的情況下，瑞德短期恐難獲得太多上場時間。
📍國王、騎士交易
沙加緬度國王獲得：艾力克斯・卡拉班（Alex Karaban，第29順位）
克里夫蘭騎士獲得：第34順位選秀權、未來次輪選秀權
📌 交易重點：國王選擇向上交易搶下康乃狄克大學射手卡拉班；騎士則退出首輪，向後退5個順位並額外收下一枚未來次輪籤。
NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛
為徹底解決近年來屢禁不止的球隊「擺爛（Tanking）」問題，NBA總裁亞當·席佛（Adam Silver）強勢推動的選秀抽籤改革方案已於2026年5月底獲NBA董事會正式通過，並預計將於2027年選秀大會起全面實施。這套被稱為「3-2-1抽籤制」的全新改革，首度打破傳統，將參與樂透抽籤的球隊從14支擴大至16支，並史無前例地針對戰績墊底的球隊祭出懲罰機制。
根據新版規則，全聯盟例行賽戰績最差的3支球隊將落入所謂的「降級區」，他們獲得的幸運彩球數將被扣減至2顆，抽中狀元籤的機率大幅降至5.4%（原制為14%）。相反地，戰績倒數第4至第10名的球隊將各獲得3顆彩球，以8.1%的機率躍升為最容易抽中狀元的族群。此外，附加賽機制也首次被納入抽籤權重：以第9和第10種子進入附加賽的球隊將各獲2顆彩球（5.4%），而在第7與第8種子附加賽中落敗的球隊則各獲1顆彩球（2.7%）。此制度預計將試行至2029年，旨在徹底消滅球隊為了爭奪前段順位而刻意輸球的誘因，還給球迷更公平具競爭性的例行賽季。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026年NBA選秀大會基本資訊
📍2026年NBA選秀大會首輪完整結果
📍NBA選秀趣聞Q&A
📍2026年NBA首輪選秀突發交易一覽
📍NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛
選秀時間：
第一輪：2026年6月24日（週三）早上8點
第二輪：2026年6月25日（週四）早上8點（美東時間）
選秀地點：紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）
轉播平台：ESPN與ABC（首輪）、ESPN（次輪）
選秀規則簡述：前4順位由14支未進入季後賽的球隊透過樂透抽籤決定，戰績最差的前3支球隊各有14%的機率抽中狀元籤。第5順位之後則依據例行賽戰績倒序排列。首輪其餘非樂透順位與次輪順位皆依例行賽戰績倒序排列。
2026年NBA選秀大會首輪完整結果
|順位
|球隊
|選進人選
|1
|華盛頓巫師
|迪班薩（AJ Dybantsa）
|2
|猶他爵士
|彼得森（Darryn Peterson）
|3
|曼菲斯灰熊
|布瑟（Cameron Boozer）
|4
|芝加哥公牛
|威爾森（Caleb Wilson）
|5
|洛杉磯快艇
|威格勒（Keaton Wagler）
|6
|布魯克林籃網
|小布朗（Mikel Brown Jr.）
|7
|沙加緬度國王
|阿庫夫（Darius Acuff Jr.）
|8
|亞特蘭大老鷹
|佛萊明（Kingston Flemings）
|9
|達拉斯獨行俠
|強森（Morez Johnson）
|10
|密爾瓦基公鹿
|布里斯（Brayden Burries）
|11
|金州勇士
|倫德伯格（Yaxel Lendeborg）
|12
|奧克拉荷馬雷霆
|馬拉（Aday Mara）
|13
|邁阿密熱火
|阿門特（Nate Ament）
|14
|夏洛特黃蜂
|史坦巴赫（Hannes Steinbach）
|15
|芝加哥公牛
|斯溫（Dailyn Swain）
|16
|奧克拉荷馬雷霆
|斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）
|17
|底特律活塞
|帕爾特伊（Thomas Partey）
|18
|夏洛特黃蜂
|安德森（Christian Anderson）
|19
|多倫多暴龍
|格雷夫斯（Allen Graves）
|20
|聖安東尼奧馬刺
|昆坦斯（Jayden Quaintance）
|21
|曼非斯灰熊
|羅培茲（Karim Lopez）
|22
|費城76人
|
菲隆（Labaron Philon）
|23
|亞特蘭大老鷹
|艾吉佛（Zuby Ejiofor）
|24
|洛杉磯湖人
|卡爾（Cameron Carr）
|25
|紐約尼克
|拉瑞亞（Sergio de Larrea）
|26
|聖安東尼奧馬刺
|里德（Tarris Reed Jr.）
|27
|波士頓塞爾提克
|塞納克（Chris Cenac Jr. ）
|28
|布魯克林籃網
|傑佛遜（Joshua Jefferson）
|29
|沙加緬度國王
|卡拉班（Alex Karaban）
|30
|
鳳凰城太陽
|
皮特（Koa Peat）
1. 為何巫師要選迪班薩（AJ Dybantsa）？
上賽季在 NCAA賽場大殺四方，場均狂轟25.5分榮登全美得分王，投籃命中率更保持51%的高水準。巫師隊上賽季團隊場均得分僅有112.9分、慘居聯盟第25名。迪班薩的單打與終結能力，無疑是巫師制服組最渴望的進攻解答，預計他將即刻填補球隊最匱乏的火力空缺。
不同於以往狀元必須隻手扛起弱旅的劇本，迪班薩新賽季將在奢華的陣容中舒適成長。巫師隊去年大動作換來明星控衛崔楊（Trae Young）與頂級中鋒戴維斯（Anthony Davis），讓他能專注於撕裂防線。在防守端，即使迪班薩偶有專注力下滑的隱憂，內線也有戴維斯與薩爾（Alex Sarr）雙塔構築的全明星級禁區鐵壁為他擦屁股。
猶他爵士隊之所以在彼得森（Darryn Peterson）取消官方試訓後仍堅持用榜眼籤選他，核心原因就在於「無法抗拒的頂級天賦」與「私下密會建立的絕對信任」。儘管杜克大學的前鋒布瑟（Cameron Boozer）是更穩健的安全牌，但爵士隊高層深信彼得森擁有本屆天花板最高、能躍升為「全聯盟前10大巨星」的單打得分爆發力。加上爵士禁區已有馬卡南（Lauri Markkanen）和小傑克森（Jaren Jackson Jr.），他們更渴望補強後場火力。
最關鍵的是，雖然彼得森錯過了實地試訓，但雙方在選秀前週末進行了秘密會面，這場深入的面談徹底說服了總管安吉（Danny Ainge），認定彼得森在球隊文化、休息室態度及戰術體系上都是完美契合的靈魂人物。
根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊已將斯蒂爾茲（Bennett Stirtz） 送往奧克拉荷馬雷霆，換回第17順位選秀權以及兩個次輪選秀權。然後活塞再用21號籤與3次輪籤交易得到17號籤。因此在三方交易後，16順位籤屬於雷霆、17順位屬於活塞、21順位屬於灰熊。
4. 為何雷霆選進西班牙巨塔是神操作？
雷霆隊指名來自密西根大學的7呎3吋（約 221 公分）西班牙巨塔馬拉（Aday Mara）。這名長人不僅具備頂級的阻攻時長、靈活的出色傳導視野，更兼具未來拉開空間的外線潛力。
這項形同「天上掉下來的禮物」的選秀結果，讓雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）手中瞬間多了一座天際線防武，能直接放進禁區與聖安東尼奧馬刺隊的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在西區分庭抗禮。
📍雷霆、活塞、灰熊三方交易
奧克拉荷馬雷霆獲得：史提爾茲（Bennett Stirtz，第16順位）
底特律活塞獲得：奧科里（Ebuka Okorie，第17順位）
曼菲斯灰熊獲得：卡里姆・羅培茲（Karim Lopez，第21順位）、5個未來次輪選秀權
📌 交易重點：雷霆利用手中大量次輪籤資產向上交易，鎖定具備投射、組織與高球商的史提爾茲；活塞則補進爆發力十足的後衛奧科里，為康寧漢（Cade Cunningham）增添後場支援；灰熊則向後退5個順位仍選到高潛力新秀，還額外收下5枚次輪籤，被認為是最大贏家。
📍湖人、尼克交易
洛杉磯湖人獲得：卡麥隆・卡爾（Cameron Carr，第24順位）
紐約尼克獲得：塞吉歐・德拉雷亞（Sergio de Larrea，第25順位）、現金補償
📌 交易重點：湖人向上交易1個順位，搶下具備外線火力與運動能力的鋒線卡爾；尼克則獲得擁有優秀傳球視野與組織能力的德拉雷亞，同時獲得現金補償。
📍馬刺、金塊交易
聖安東尼奧馬刺獲得：泰瑞斯・瑞德（Tarris Reed，第26順位）
丹佛金塊獲得：第35順位選秀權、2個未來次輪選秀權
📌 交易重點：馬刺繼第20順位選進Jayden Quaintance後，再補進禁區長人瑞德，持續強化前場深度。不過外界質疑，在已有文班亞馬（Victor Wembanyama）與科內特（Luke Kornet）的情況下，瑞德短期恐難獲得太多上場時間。
📍國王、騎士交易
沙加緬度國王獲得：艾力克斯・卡拉班（Alex Karaban，第29順位）
克里夫蘭騎士獲得：第34順位選秀權、未來次輪選秀權
📌 交易重點：國王選擇向上交易搶下康乃狄克大學射手卡拉班；騎士則退出首輪，向後退5個順位並額外收下一枚未來次輪籤。
為徹底解決近年來屢禁不止的球隊「擺爛（Tanking）」問題，NBA總裁亞當·席佛（Adam Silver）強勢推動的選秀抽籤改革方案已於2026年5月底獲NBA董事會正式通過，並預計將於2027年選秀大會起全面實施。這套被稱為「3-2-1抽籤制」的全新改革，首度打破傳統，將參與樂透抽籤的球隊從14支擴大至16支，並史無前例地針對戰績墊底的球隊祭出懲罰機制。
根據新版規則，全聯盟例行賽戰績最差的3支球隊將落入所謂的「降級區」，他們獲得的幸運彩球數將被扣減至2顆，抽中狀元籤的機率大幅降至5.4%（原制為14%）。相反地，戰績倒數第4至第10名的球隊將各獲得3顆彩球，以8.1%的機率躍升為最容易抽中狀元的族群。此外，附加賽機制也首次被納入抽籤權重：以第9和第10種子進入附加賽的球隊將各獲2顆彩球（5.4%），而在第7與第8種子附加賽中落敗的球隊則各獲1顆彩球（2.7%）。此制度預計將試行至2029年，旨在徹底消滅球隊為了爭奪前段順位而刻意輸球的誘因，還給球迷更公平具競爭性的例行賽季。