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🟡本文重點摘要

📍2026年NBA選秀大會基本資訊

📍2026年NBA選秀大會首輪完整結果

📍NBA選秀趣聞Q&A

📍2026年NBA首輪選秀突發交易一覽

📍NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛

▲2026 NBA樂透選秀抽籤結果，華盛頓巫師取得狀元。（圖／取自NBA X）

2026年NBA選秀大會基本資訊

選秀時間：

第一輪：2026年6月24日（週三）早上8點

第二輪：2026年6月25日（週四）早上8點（美東時間）

2026年NBA選秀大會首輪完整結果

順位 球隊 選進人選 1 華盛頓巫師 迪班薩（AJ Dybantsa） 2 猶他爵士 彼得森（Darryn Peterson） 3 曼菲斯灰熊 布瑟（Cameron Boozer） 4 芝加哥公牛 威爾森（Caleb Wilson） 5 洛杉磯快艇 威格勒（Keaton Wagler） 6 布魯克林籃網 小布朗（Mikel Brown Jr.） 7 沙加緬度國王 阿庫夫（Darius Acuff Jr.） 8 亞特蘭大老鷹 佛萊明（Kingston Flemings） 9 達拉斯獨行俠 強森（Morez Johnson） 10 密爾瓦基公鹿 布里斯（Brayden Burries） 11 金州勇士 倫德伯格（Yaxel Lendeborg） 12 奧克拉荷馬雷霆 馬拉（Aday Mara） 13 邁阿密熱火 阿門特（Nate Ament） 14 夏洛特黃蜂 史坦巴赫（Hannes Steinbach） 15 芝加哥公牛 斯溫（Dailyn Swain） 16 奧克拉荷馬雷霆 斯蒂爾茲（Bennett Stirtz） 17 底特律活塞 帕爾特伊（Thomas Partey） 18 夏洛特黃蜂 安德森（Christian Anderson） 19 多倫多暴龍 格雷夫斯（Allen Graves） 20 聖安東尼奧馬刺 昆坦斯（Jayden Quaintance） 21 曼非斯灰熊 羅培茲（Karim Lopez） 22 費城76人 菲隆（Labaron Philon） 23 亞特蘭大老鷹 艾吉佛（Zuby Ejiofor） 24 洛杉磯湖人 卡爾（Cameron Carr） 25 紐約尼克 拉瑞亞（Sergio de Larrea） 26 聖安東尼奧馬刺 里德（Tarris Reed Jr.） 27 波士頓塞爾提克 塞納克（Chris Cenac Jr. ） 28 布魯克林籃網 傑佛遜（Joshua Jefferson） 29 沙加緬度國王 卡拉班（Alex Karaban） 30 鳳凰城太陽 皮特（Koa Peat）

2026年NBA首輪選秀趣聞Q&A

1. 為何巫師要選迪班薩（AJ Dybantsa）？

▲2026年NBA選秀大會華盛頓巫師隊在萬眾矚目下，將狀元籤投給了來自楊百翰大學（BYU）的小前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）。（圖／美聯社／達志影像）

2. 為何彼得森沒去試訓，爵士還是選他？

▲在選秀開始前，外界最關注的焦點之一，莫過於有望衝擊狀元頭銜的堪薩斯大學大一明星後衛彼得森（Darryn Peterson），最終彼得森幾乎毫無懸念地以榜眼之姿被猶他爵士選中。（圖／美聯社／達志影像）

3. 16、17順位大亂鬥，最後到底是什麼情況？

4. 為何雷霆選進西班牙巨塔是神操作？

▲雷霆隊指名來自密西根大學的7呎3吋（約 221 公分）西班牙巨塔馬拉（Aday Mara）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA首輪選秀突發交易一覽

📍雷霆、活塞、灰熊三方交易

📍湖人、尼克交易

📍馬刺、金塊交易

📍國王、騎士交易

▲2026年NBA選秀大會上，金州勇士隊在首輪第11順位選中了來自密西根大學的明星前鋒——亞克塞爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛

2026年NBA選秀大會今（24）日在紐約布魯克林巴克萊中心正式登場，各隊將透過選秀補進未來核心戰力，為新賽季提前布局。在巫師隊不負眾望，正式宣布選擇來自楊百翰大學（BYU）的天才側翼迪班薩（AJ Dybantsa）後，榜眼、探花等首輪人選陸續出爐。《NOWnews》為讀者整理首輪選秀結果、新秀趣聞Q&A以及突發交易「懶人包」，帶讀者掌握2026年NBA選秀大會最新資訊。選秀地點：紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）轉播平台：ESPN與ABC（首輪）、ESPN（次輪）選秀規則簡述：前4順位由14支未進入季後賽的球隊透過樂透抽籤決定，戰績最差的前3支球隊各有14%的機率抽中狀元籤。第5順位之後則依據例行賽戰績倒序排列。首輪其餘非樂透順位與次輪順位皆依例行賽戰績倒序排列。上賽季在 NCAA賽場大殺四方，場均狂轟25.5分榮登全美得分王，投籃命中率更保持51%的高水準。巫師隊上賽季團隊場均得分僅有112.9分、慘居聯盟第25名。迪班薩的單打與終結能力，無疑是巫師制服組最渴望的進攻解答，預計他將即刻填補球隊最匱乏的火力空缺。不同於以往狀元必須隻手扛起弱旅的劇本，迪班薩新賽季將在奢華的陣容中舒適成長。巫師隊去年大動作換來明星控衛崔楊（Trae Young）與頂級中鋒戴維斯（Anthony Davis），讓他能專注於撕裂防線。在防守端，即使迪班薩偶有專注力下滑的隱憂，內線也有戴維斯與薩爾（Alex Sarr）雙塔構築的全明星級禁區鐵壁為他擦屁股。猶他爵士隊之所以在彼得森（Darryn Peterson）取消官方試訓後仍堅持用榜眼籤選他，核心原因就在於「無法抗拒的頂級天賦」與「私下密會建立的絕對信任」。儘管杜克大學的前鋒布瑟（Cameron Boozer）是更穩健的安全牌，但爵士隊高層深信彼得森擁有本屆天花板最高、能躍升為「全聯盟前10大巨星」的單打得分爆發力。加上爵士禁區已有馬卡南（Lauri Markkanen）和小傑克森（Jaren Jackson Jr.），他們更渴望補強後場火力。最關鍵的是，雖然彼得森錯過了實地試訓，但雙方在選秀前週末進行了秘密會面，這場深入的面談徹底說服了總管安吉（Danny Ainge），認定彼得森在球隊文化、休息室態度及戰術體系上都是完美契合的靈魂人物。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊已將斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）送往奧克拉荷馬雷霆，換回第17順位選秀權以及兩個次輪選秀權。然後活塞再用21號籤與3次輪籤交易得到17號籤。因此在三方交易後，16順位籤屬於雷霆、17順位屬於活塞、21順位屬於灰熊。雷霆隊指名來自密西根大學的7呎3吋（約 221 公分）西班牙巨塔馬拉（Aday Mara）。這名長人不僅具備頂級的阻攻時長、靈活的出色傳導視野，更兼具未來拉開空間的外線潛力。這項形同「天上掉下來的禮物」的選秀結果，讓雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）手中瞬間多了一座天際線防武，能直接放進禁區與聖安東尼奧馬刺隊的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在西區分庭抗禮。史提爾茲（Bennett Stirtz，第16順位）奧科里（Ebuka Okorie，第17順位）卡里姆・羅培茲（Karim Lopez，第21順位）、5個未來次輪選秀權雷霆利用手中大量次輪籤資產向上交易，鎖定具備投射、組織與高球商的史提爾茲；活塞則補進爆發力十足的後衛奧科里，為康寧漢（Cade Cunningham）增添後場支援；灰熊則向後退5個順位仍選到高潛力新秀，還額外收下5枚次輪籤，被認為是最大贏家。卡麥隆・卡爾（Cameron Carr，第24順位）塞吉歐・德拉雷亞（Sergio de Larrea，第25順位）、現金補償湖人向上交易1個順位，搶下具備外線火力與運動能力的鋒線卡爾；尼克則獲得擁有優秀傳球視野與組織能力的德拉雷亞，同時獲得現金補償。泰瑞斯・瑞德（Tarris Reed，第26順位）第35順位選秀權、2個未來次輪選秀權馬刺繼第20順位選進Jayden Quaintance後，再補進禁區長人瑞德，持續強化前場深度。不過外界質疑，在已有文班亞馬（Victor Wembanyama）與科內特（Luke Kornet）的情況下，瑞德短期恐難獲得太多上場時間。艾力克斯・卡拉班（Alex Karaban，第29順位）第34順位選秀權、未來次輪選秀權國王選擇向上交易搶下康乃狄克大學射手卡拉班；騎士則退出首輪，向後退5個順位並額外收下一枚未來次輪籤。為徹底解決近年來屢禁不止的球隊「擺爛（Tanking）」問題，NBA總裁亞當·席佛（Adam Silver）強勢推動的選秀抽籤改革方案已於2026年5月底獲NBA董事會正式通過，並預計將於2027年選秀大會起全面實施。這套被稱為「3-2-1抽籤制」的全新改革，首度打破傳統，將參與樂透抽籤的球隊從14支擴大至16支，並史無前例地針對戰績墊底的球隊祭出懲罰機制。根據新版規則，全聯盟例行賽戰績最差的3支球隊將落入所謂的「降級區」，他們獲得的幸運彩球數將被扣減至2顆，抽中狀元籤的機率大幅降至5.4%（原制為14%）。相反地，戰績倒數第4至第10名的球隊將各獲得3顆彩球，以8.1%的機率躍升為最容易抽中狀元的族群。此外，附加賽機制也首次被納入抽籤權重：以第9和第10種子進入附加賽的球隊將各獲2顆彩球（5.4%），而在第7與第8種子附加賽中落敗的球隊則各獲1顆彩球（2.7%）。此制度預計將試行至2029年，旨在徹底消滅球隊為了爭奪前段順位而刻意輸球的誘因，還給球迷更公平具競爭性的例行賽季。