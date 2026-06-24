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安泰銀行今（24）日舉行股東常會，由董事長俞宇琦主持，會中順利通過2025年盈餘分配案，決議每股配發現金股利0.51 元，已連續16年配發現金股利，展現穩健獲利能力與對股東長期價值的承諾。回顧2025年財務表現，安泰銀行2025年營業淨收益57.64億元，稅後淨利15.39億元，年增16.1%，每股稅後盈餘（EPS）0.79元，年增16.2%。全行資本適足率（BIS）15.88%，第一類資本比率與普通股權益比率亦維持在14.70%，展現業界前段班的資本水準與抗風險能力。安泰銀行董事長俞宇琦致詞時表示，安泰銀行近年來營收與獲利穩步攀升，建立在前瞻策略布局、穩健公司治理與嚴謹風險控管的堅實基礎之上，展現穩健經營與永續發展的成果，亦高度肯定全行在數位轉型與關鍵人才發展的深耕，這些投入正加速轉化為創造長期價值的引擎，謹向股東的長期信賴以及經營團隊與全體同仁的卓越貢獻，致上最誠摯的謝意。安泰銀行在業務策略執行上，採取法金、消金及財管多元布局。法人金融方面，放款餘額年增12.2%，深耕企業客戶與產業金融成果顯著，新成立法金商金團隊，鎖定具高成長潛力之中小企業客群，全面拓展服務維度。在消費金融方面，信用貸款餘額年增19.8%、信用卡簽帳年增9.7%、房貸餘額年增 4.4%，全線產品拓展策略奏效，展現強勁的市場開拓力。財富管理方面，戰略布局邁入新階段，第4季啟動「財管 2.0 轉型方案」規劃，將針對高資產客戶提供涵蓋投資布局、風險管理、稅務效率與資產傳承的顧問式金融服務，後續並計劃進駐亞洲資產管理中心高雄專區，聚焦高資產客戶融資與全方位投資的財富管理先機。安泰銀行總經理徐世偉強調，2025年的營運成果不僅是財務數字的躍升，更是全行上下共同推動組織轉型的具體展現。延續去年第四季的強勁業務動能，今年前5個月營收動能續旺，各項核心指標較去年同期皆有顯著成長，尤為關鍵的是，今年4月底全行資產總額已正式突破4000億元大關，這標誌著安泰銀行迎來歷史性的重要成長里程碑。展望今年，安泰銀行強調，將聚焦6大經營策略，包含資產穩健成長多元化收益、深化客戶關係拓展跨售、提升財務績效強化資本效率、優化薪酬人才機制、加大 AI 科技與資訊系統投資，以及推動組織再造優化敏捷效能，厚植市場競爭優勢，以穩健的步伐與創新的思維，積極開創嶄新的成長契機，為股東、客戶及社會創造極大化的長期價值。