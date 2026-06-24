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▲林心如曬出高中時期當模特兒的照片，帶女兒回拍攝地淡水舊地重遊。（圖／翻攝自臉書 林心如）

林心如日前帶女兒去淡水玩，回想到高中時期也曾到淡水外拍，在臉書貼出當時的嫩照，立刻引來網友討論，還登上微博熱搜，許多粉絲夢回《還珠格格》時期，誇獎林心如美到像畫出來的。而林心如也直呼，久久沒去淡水，帶女兒吃了以前淡水最紅的排骨飯，收穫了滿滿回憶。林心如帶女兒去淡水玩，想到過去曾當平面模特兒，也到淡水拍過照，在臉書貼出當時的照片，只見她頂著一頭俏麗短髮，戴著紫色毛帽、黑色吊帶裙，抱著樹根露出甜美笑容，另一張則是冷豔表情，不管哪一種風格都能完美駕馭。林心如分享，「還記得工作人員說買全淡水最紅的黑店排骨飯給我們吃，滿滿的回憶啊～今天帶女兒第一次去淡水，也是吃了『黑殿飯店』名字改了，但味道還在，吃的是一份情懷。」但除了情懷之外，也讓她遇到市場消毒，地上爬滿蟑螂，還有會飛的，最後母女倆奔跑逃出市場，「是的！她一定會好好記住她的淡水之旅。」不少網友看了林心如的PO文，都大讚她完全沒變，還登上微博熱搜，「以前看紫薇就覺得她美到像畫出來的」、「不敢想女兒以後會有多漂亮」、「這顏值放現在還是很能打啊」。