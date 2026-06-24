史上最荒唐的吻戲」，劇中正當兩人深情擁吻、氣氛甜到最高點時， 同事竟闖進來，嚇得李蘭迪直接變成一支拖把， 讓檀健次成為會對著拖把深情擁吻的怪人，就連檀健次都笑稱：「拍完這部戲感覺都不太正常了！」



我是廣告 請繼續往下閱讀 檀健次把自己演成渣男 笑喊「拍完感覺不正常」



《濾鏡》除了有許多意想不到的變身角色，檀健次此次更成「最慘男主角」，不僅一次次地在李蘭迪所編織的謊言裡失去愛人，向李蘭迪告白時，更慘被她過肩摔，兩人還上演「史上最荒唐的吻戲」，劇中正當兩人深情擁吻、氣氛甜到最高點時，同事竟闖進來，嚇得李蘭迪直接變成一支拖把，讓檀健次成為會對著拖把深情擁吻的怪人，也讓原本浪漫至極的吻戲瞬間畫風突變，荒謬程度令人傻眼。



▲檀健次《濾鏡》接連墜入情網成「渣男」。（圖／中天娛樂台提供）



▲檀健次《濾鏡》為與羊駝對戲，口袋時刻備著食物。（圖／中天娛樂台提供）





由檀健次、李蘭迪領銜主演的科幻愛情輕喜劇《濾鏡》，該劇憑藉天馬行空的劇情設定和反套路的戀愛故事掀起話題。而檀健次飾演的天才博士「唐奇」，則在不知情的情況下對這些不同身份一次又一次墜入愛河，甚至連寵物羊駝都成了他的心動對象，讓他忍不住譴責自己的「渣男」行為，向李蘭迪告白時，更慘被她過肩摔。此外兩人還上演「