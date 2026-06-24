由檀健次、李蘭迪領銜主演的科幻愛情輕喜劇《濾鏡》，該劇憑藉天馬行空的劇情設定和反套路的戀愛故事掀起話題。而檀健次飾演的天才博士「唐奇」，則在不知情的情況下對這些不同身份一次又一次墜入愛河，甚至連寵物羊駝都成了他的心動對象，讓他忍不住譴責自己的「渣男」行為，向李蘭迪告白時，更慘被她過肩摔。此外兩人還上演「
史上最荒唐的吻戲」，劇中正當兩人深情擁吻、氣氛甜到最高點時， 同事竟闖進來，嚇得李蘭迪直接變成一支拖把， 讓檀健次成為會對著拖把深情擁吻的怪人，就連檀健次都笑稱：「拍完這部戲感覺都不太正常了！」
檀健次把自己演成渣男 笑喊「拍完感覺不正常」
《濾鏡》除了有許多意想不到的變身角色，檀健次此次更成「最慘男主角」，不僅一次次地在李蘭迪所編織的謊言裡失去愛人，向李蘭迪告白時，更慘被她過肩摔，兩人還上演「史上最荒唐的吻戲」，劇中正當兩人深情擁吻、氣氛甜到最高點時，同事竟闖進來，嚇得李蘭迪直接變成一支拖把，讓檀健次成為會對著拖把深情擁吻的怪人，也讓原本浪漫至極的吻戲瞬間畫風突變，荒謬程度令人傻眼。
檀健次表示《濾鏡》是他有別於過去所拍攝過的作品，「這個戲的腦洞很大、很抓馬，但是同時又很有意思」，而在劇中身為「百變女王」的李蘭迪更表示演得相當爽，「我當時在看劇本的時候，就是每天不斷在驚嘆」，談及羊駝那場戲時，她更是語帶興奮：「其實挺快樂的，就是光明正大的有了一個替身」。
但檀健次卻無奈表示遭罪的都是有對手戲的他，「很考想像力，一場戲要演很多遍，難度來得高一點」，與羊駝拍戲更是困難重重，「牠很不配合，個性很倔，只認牠的主人，而且牠不愛吃紅蘿蔔，只愛吃枸杞」，所以檀健次經常口袋裡要備點枸杞，對戲的時候餵羊駝吃，讓牠配合一點。《濾鏡》23日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。
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《濾鏡》除了有許多意想不到的變身角色，檀健次此次更成「最慘男主角」，不僅一次次地在李蘭迪所編織的謊言裡失去愛人，向李蘭迪告白時，更慘被她過肩摔，兩人還上演「史上最荒唐的吻戲」，劇中正當兩人深情擁吻、氣氛甜到最高點時，同事竟闖進來，嚇得李蘭迪直接變成一支拖把，讓檀健次成為會對著拖把深情擁吻的怪人，也讓原本浪漫至極的吻戲瞬間畫風突變，荒謬程度令人傻眼。