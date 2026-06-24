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暑假將到來，阿聯酋航空推出優惠， 7月12日前購買來回機票並且9月30日前出發，不論是長假出遊或是短暫過境杜拜的旅客，都可以免費入住——五星級的杜拜馬奎斯JW萬豪酒店；頭等艙與商務艙旅客享2晚、豪華經濟艙與經濟艙旅客享1晚體驗。等候轉機的時光升級為一趟城市小旅行，或延長夏日假期的精彩體驗。阿聯酋航空副總裁暨商務長Adnan Kazim表示：「無論旅客追求的是放鬆、冒險、娛樂，或三者兼具的假期體驗，杜拜都是開啟夏季假期的理想起點。無論是在杜拜中途停留或以杜拜作為最終目的地，都能透過免費住宿禮遇，全面感受杜拜夏日的迷人風采。」自6月22日至7月12日期間，凡購買阿聯酋航空來回機票的旅客，搭乘頭等艙或商務艙即可享有兩晚免費入住；搭乘豪華經濟艙或經濟艙機票的旅客，則可享免費入住一晚。阿聯酋航空補充，優惠適用在所有以杜拜為目的地或於杜拜停留超過24小時的來回機票，旅行期間為6月25日至9月30日。