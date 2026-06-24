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何陣營酸「許願池效應」 政見一提市府就跟進

台中市長盧秀燕日前宣布兩項福利升級措施，其中敬老愛心卡搭乘計程車補助額度將自每趟85元提高至100元。民進黨台中市長參選人何欣純陣營今（24）日表示，何欣純先前早已提出敬老愛心卡計程車補助提高至200元等相關政見，如今市府終於願意跟進，但仍批評「每次都慢半拍、跟一半、做不足」。何欣純市政辦公室發言人林俊裕指出，多年來不少長輩反映敬老愛心卡計程車補助額度不足，尤其山海屯及原縣區地廣人稀，長者無論是就醫、復健、採買或探親，單趟車資往往動輒數百元，現行85點補助根本不敷使用。他表示，何欣純先前提出敬老愛心卡改革方案，主張將計程車單趟補助從85點提高至200點，並推動點數不歸零、擴大使用通路等措施，讓長輩更靈活運用資源。如今市府宣布調高補助，雖然方向正確，距離實際需求仍有一段距離。何欣純認為，任何對市民有幫助的政策都值得肯定，即使市府只是「跟進一點點」，對長者來說仍是好事。不過她也直言，補助額度提高至100元，對偏遠地區長者而言仍是杯水車薪，若市府真的重視民意，不應等到任期進入倒數階段才宣布加碼。林俊裕進一步表示，這並非盧市府第一次跟進何欣純提出的政策方向。先前何欣純主張營養午餐補助不應區分公、私立學校學生，之後市府態度才有所鬆動；如今提出敬老愛心卡擴大使用與提高補助額度，市府隨即宣布加碼計程車補助。他形容何欣純儼然成了「台中市政許願池」，彷彿只要提出什麼政策，市府最後都會跟著做，但往往是「慢半拍、跟一半、做不足」，無法真正回應市民需求。林俊裕強調，如果市府必須靠在野陣營不斷提醒，才知道長輩需要什麼、年輕家庭需要什麼，恰恰證明台中需要一位更貼近民意、更有執行力的市長。他也喊話，盧秀燕做不到、做太慢或做不夠的事情，未來就由何欣純來完成。