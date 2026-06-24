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IVE成員張員瑛日前因機場安檢時的態度掀起爭議，風波延燒後，她昨（23）日再度現身金浦國際機場，準備和團員一起飛往日本開唱。這回她不只大方露出全臉，還是全團唯一沒戴帽子、口罩的人，和身旁包得緊緊的成員形成明顯對比。不過即使改以全臉造型現身，韓網反應仍相當火爆，甚至有人狠酸她看起來像是「心裡正在罵髒話」。當天IVE其他成員幾乎都戴著帽子、口罩低調現身，只有張員瑛頂著完整妝髮走進機場，通關時也全程露臉，格外吸睛。由於日前才因安檢風波被推上風口浪尖，因此一現身立刻又被外界拿來放大檢視，不少人也把她不遮臉的舉動解讀成是在正面回應先前爭議。只是網友顯然沒有因此買帳。韓網上仍有不少酸言酸語，除了有人嘲諷她是「被罵完才終於學會怎麼做」，也有人把焦點放在她接受安檢時的手部彈指的小動作，直言雖然這次看起來有配合流程，但手指動作還是透著不耐煩，像是在催促工作人員動作快一點。更有網友狠批，她整個人散發出一種「我可是張員瑛欸」的氣場，表面上在笑，心裡卻像是在飆髒話。不過也有另一派聲音替她說話，認為張員瑛這次明顯比上次更小心，至少看得出有在意外界的反應。有網友表示，她手部動作看起來有些僵硬，反而像是因為太緊張才顯得不自然，也有人認為她這次遞接護照、配合安檢的態度已經收斂不少，算是有努力改變。還有人稱讚她在風波後選擇大方露臉，反而是最直接的做法。上月30日，張員瑛前往上海出席行程時，在金浦國際機場接受安檢，有網友放大檢視她接回護照時的表情與肢體動作，質疑態度不夠禮貌，甚至懷疑是否享有特別待遇，相關討論因此迅速在韓網延燒。