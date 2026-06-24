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張靚穎日前在微博自爆，因為在商演場合即興演唱的橋段太多，結果害主辦方被罰款，根據中國《營業性演出管理條例》，未申請的演出，主管機關可要求改正並處以金額在3萬元以下人民幣，約新台幣13萬左右，讓張靚穎無奈說，「以後都沒有清唱了！」張靚穎在微博發文，抱怨之前因為商演時清唱太多，害主辦方被罰款，「今天上台前專門叮囑我不能清唱了，以後可能商演都沒有清唱了。」還附上一支清唱的影片，自嘲自己在天秤座式賭氣。根據陸媒報導，律師李振武透露，依照中國的《營業性演出管理條例》指出，商業性的演出如果變更內容，又沒有重新申請，可處3萬元以下人民幣，約新台幣13萬左右，一般的商業性拼盤演唱會，通常會申請3到4首歌，但張靚穎的即興清唱屬於沒有提前申請的內容，才會導致主辦方受罰。張靚穎是出了名的鐵肺歌后、海豚音女王，許多陸劇的主題曲、插曲都是她唱的，像是《寧安如夢》、《春花焰》、《宸汐緣》、《沉香如屑》等等。