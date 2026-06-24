炎炎夏日不少人整晚吹冷氣常換來隔天劇烈頭痛，不過挑選消暑電扇時可別只知道奇美或國際牌，近日Threads上一篇尋找微風細膩、徹夜運轉也吹不壞的「長壽風扇」求救文，意外釣出內行網友激推更耐操的隱藏版神級品牌。

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🟡冷氣吹整晚頭痛有解 網推這功能六年吹不壞
許多民眾挑選家電時直覺聯想到奇美或國際牌，但內行網友指出，若是要應付「吹過夜」的微風需求，優質的 DC 直流馬達風扇 才是真正首選。資深使用者分享，DC 馬達的風量調節非常細膩，能提供若有似無的柔和微風，既能維持室內空氣循環流動，又不會因為風速過大而讓人半夜冷醒中暑或頭痛，重點是「省電又安靜」，更有過來人驚呼自家款式天天操，吹了 5、6 年也完全沒壞。

▲DC 直流馬達風扇因風量調節細膩、省電安靜，被內行網友大讚是「吹過夜不頭痛」的夏日長壽首選。圖為電風扇示意圖。（示意圖／ 取自Pixabay ）
▲DC 直流馬達風扇因風量調節細膩、省電安靜，被內行網友大讚是「吹過夜不頭痛」的夏日長壽首選。圖為電風扇示意圖。（示意圖／ 取自Pixabay ）
🟡耐操省電又超安靜 國產大廠用八年頭好壯壯
除了市面常見的日本大品牌，留言區更有許多老司機大推台灣在地的隱藏版傳統大廠。其中，東元（TECO）的耐用度就獲得大批網友認證，直呼家中的東元風扇「目前最久的應該有 8 年了，依然頭好壯壯中」。

記者前陣子剛好也汰換舊機、更換了東元 DC 電風扇，價格僅千元出頭，相較於國際牌顯得更為親民好入手。在實際體感上，其微風吹起來十分細膩且舒適，確實能達到通宵吹拂卻不引發頭痛的效果；而在音量表現上，平時運轉極為安靜，只有在切換到最高風速時聲音較為明顯，且結構設計讓日常拆卸清潔變得相當容易，高 CP 值表現十分有感。

另外，若不局限於傳統扇形，強悍硬核的空氣循環扇大廠 Vornado 更被激推為「一生推」的消暑神物，鐵粉紛紛誇讚其馬達極度耐操，甚至有人分享「用了 15 年都還好好的」，強大循環力非常適合搭配微風過夜。

▲空氣循環扇因具備強悍的空氣循環力與高耐操度，被許多老司機大讚是搭配冷氣、微風過夜的長壽消暑神物。圖為資料照。（示意圖／取自photoAC）
▲空氣循環扇因具備強悍的空氣循環力與高耐操度，被許多老司機大讚是搭配冷氣、微風過夜的長壽消暑神物。圖為資料照。（示意圖／取自photoAC）
🟡台電親授日常養護祕訣 定期清潔更涼爽省電
除了選對品牌，正確保養更是機體續命關鍵。台電電力粉絲團與特力屋社區管家黃智延提醒，風扇積塵不僅影響風速、增加耗電，還可能誘發過敏並縮短零件壽命。台電建議，日常養護應先拔除電源，拆下扇葉與網罩用 40℃ 溫水加洗衣粉清洗，機座以乾布擦拭；要注意的是，直接用水沖洗機體容易導致生鏽，洗後務必完全風乾才能組裝，擺放處也應保持乾燥。

若嫌拆洗麻煩，達人「486先生」也分享防塵妙招，用抹布沾取「1公升溫水加1匙衣物柔軟精」扭乾擦拭扇葉，利用其中的陽離子型界面活性劑減少靜電就能有效降低灰塵與棉絮沾附的頻率，吊扇與循環扇也適用。但達人強調，清潔前務必拔除插頭，且抹布不能過濕，以免濕氣滲入電器內部造成生鏽或漏電危險。

 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...