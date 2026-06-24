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▲張凌赫、林允主演的新戲《歸鸞》還沒播出就話題不斷。（圖／微博＠歸鸞）

中國廣電相關規則將在7月上路，影響最大的是演員不能再使用藝名了！未來在電視劇、網劇的宣傳上，必須使用真名，後面括號才能寫藝名，張凌赫的新戲《歸鸞》率先示範，只見原本主演「張凌赫、林允」的名字，瞬間變成「張家瑋、費霞」，讓許多網友傻眼：「誰啊！」還說古偶變成村口大戲了。過去中國演員爭搶番位，是以名字的先後順序來認定誰比較大咖，中國廣電總局為了打擊此風氣，未來將按照筆畫來排先後順序，而這個筆畫則是依照本名安排，也就是說，以後在劇宣上看到的會是演員的本名，後面括號才會寫上藝名。張凌赫和林允主演的《歸鸞》在5月18日公布的海報上都還寫著藝名，但新規則公布後，部分海報已經改成本名，張凌赫變成張家瑋，林允的本名則是費霞，讓許多網友笑喊，「古偶怎麼瞬間變村口大戲」、「畫風破裂了」、「費霞聽起來就很有錢的樣子」。事實上，先前張凌赫和田曦薇在宣傳《逐玉》時，就因為雙方經紀人都想替自己藝人搶番位，到最後平台乾脆在兩人名字後面備註「排名不分先後」，番位大小不僅影響到商業價值，也會影響到戲約等級，也難怪各家經紀公司想盡辦法都要讓自家藝人的名字往前靠攏。