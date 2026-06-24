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冠軍不是鮭魚！藏壽司2026十大人氣排行榜：神級副餐揭曉

藏壽司2026十大人氣排行榜

▲藏壽司2026十大人氣排行榜。（圖／藏壽司提供）

「茶碗蒸」神級隱藏吃法曝光！鐵粉：一次吃三碗

▲壽司郎聯名西村優志周邊商品開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎：西村優志聯名開搶！外遇兔小圓包必收

日本迴轉壽司「藏壽司」表示，2026十大人氣餐點排行榜揭曉，台灣人最愛吃的不是鮭魚、鮪魚了，今年冠軍爆出最大黑馬「茶碗蒸」，開賣以來狂賣3千萬份，堪稱藏壽司神級副餐；雖然痛失榜首，但鮭魚大軍也霸佔上榜三個席次。官方加碼分享，「加柚子醋」隱藏吃法一次看。大家都以為台灣人最愛吃鮭魚，沒想到藏壽司揭曉2026十大人氣餐點排行榜，竟然爆出最大黑馬，榜首第一名由「茶碗蒸」神級副餐奪下！連鮪魚都被打敗。藏壽司表示，「茶碗蒸」自開賣以來狂賣突破3千萬份；今年更首度超越「鮭魚」銷售量，登上榜首位置。雖然鮭魚痛失冠軍寶座，但排行榜也以鮭魚大軍為最多、霸佔了有三個席次。藏壽司透露，「茶碗蒸」美味秘方來自日本藏壽司獨家特製的「日式昆布柴魚高湯」，搭配Q彈魷魚、鮮甜魚肉與香菇，尤其「每天現做」，讓不少饕客愛上細緻滑嫩口感，有粉絲直呼「超級軟、超級好吃，甚至一次可以吃三碗！」還被封為「神級美食」；甚至釣出台灣壽司郎聯名日本插畫家《studio UG》西村優志爆紅開搶！知名LINE貼圖情勒高手「外遇兔」、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐共19款周邊商品，吃聯名餐點免費送插卡、印章好搶手，彩虹交響曲小圓包、壓克力夾、飲料袋、貼紙、熱炒杯，全台6家主題店一次看。