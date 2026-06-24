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少女時代成員太妍將翻唱日本創作歌手tuki.爆紅歌曲《晚餐歌》，並推出韓文版音源，預計29日正式發行。消息公開後立刻掀起關注，不少歌迷也相當期待，太妍會如何用自己的音色和唱功，重新詮釋這首在日本超紅的破億神曲。太妍參與的「J-POP REMAKE」主打由韓國歌手重新演唱日本熱門歌曲，並以韓文版本帶來全新感受。官方自18日起陸續釋出預告內容，先公開發行日期，接著揭曉翻唱曲目是《晚餐歌》，昨（23）日再曝光新一波插畫視覺，透過兩名少女奔跑的畫面，營造歌曲溫暖又帶點淡淡惆悵的氛圍。身為企劃首位公開的演唱者，太妍的加入自然成為焦點。她出道多年，不論是以少女時代成員身分活動，還是推出個人作品，都憑藉穩定唱功與細膩的情感表現受到肯定。如今接下《晚餐歌》韓文版，也讓粉絲都超級期待，好奇她會如何唱出屬於自己的版本。原唱tuki.是日本女高中生，靠著自創曲《晚餐歌》2023年在日本迅速竄紅，不只音源成績亮眼，也在各大社群平台掀起翻唱與二創熱潮，成為近年來討論度超高的J-POP作品。主辦方也透露，太妍演唱的《晚餐歌》韓文版只是整個翻唱系列的開端，未來還會陸續挑選更多日本熱門歌曲，邀請不同韓國歌手加入合作。