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▲《鎗聲》中蔡凡熙（左起）、詹子萱、鄭志偉是「中城警察三人組」。（圖／公視台語台提供）

公視警匪犯罪影集《鎗聲》正式開鏡，集結蔡凡熙、詹子萱、鄭志偉、陸小芬同台飆戲，更邀來新加坡影帝李國煌跨海特別演出。蔡凡熙、詹子萱、鄭志偉在劇中是「中城警察三人組」，蔡凡熙這次角色將顛覆以往形象，蕭力修導演揚言要將他變成一隻「瘋狂流浪狗」；鄭志偉還自爆很期待與陸小芬對戲，因為小芬姐是年輕時的夢中情人，讓他直呼圓夢。本土實力派演員鄭志偉飾演八面玲瓏、只求平安退休的「老鳥」阿猴。他打趣透露有特地觀摩香港電影，但主角全是周潤發、劉德華、梁朝偉這種帥哥，笑稱：「我知道差太多，只好自己揣摩。」鄭志偉更為了《鎗聲》獻出第一次，特地為角色漂染一頭金髮，興奮地說是「一生沒有過的體驗！」還自爆很期待與陸小芬對戲，因為小芬姐是年輕時的夢中情人，如今終於能同台演出，讓他直呼圓夢了。蔡凡熙飾演的皓仔是個為了業績不擇手段，且情緒暴衝的警察。他形容角色總是在極端情緒間來回擺盪，他近年作品逐漸顛覆過去陽光男孩形象，蕭力修導演更揚言要將他「挖到底」，要把他最疲憊、最像一隻瘋狂流浪狗的「賊頭」（台語謔稱黑心警察）狀態逼出來，挖出他骨子裡隱藏的反差狠勁。金鐘新人詹子萱飾演正義感十足的「菜鳥仔」警察詩婷，這是她首次挑戰警察角色與全台語影集。為了拍攝劇中大量的警匪對峙與槍戰，開拍前除了特別加強健身以外，也接受嚴格的動作與槍枝訓練、參與田調，希望在執行任務時能更自然、更真實。這次劇組特別邀請新加坡影帝李國煌，演出黑幫大佬「龍哥」。以往以喜劇形象深植人心的他，這次將展現一秒切換、令人毛骨悚然的「痟狂」。李國煌分享「龍哥」內心很矛盾 ，「其實不是很想幹壞事，卻又很享受幹壞事」，他不希望用一貫流氓惡霸的方式演出，和導演研究後決定用「柔情似水」的方法來詮釋，認為這種享受幹壞事的層次，會讓角色更恐怖。《鎗聲》全劇最快將於2027年與觀眾見面。