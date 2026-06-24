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新襪子買回家別用剪刀拆！無印良品神招公開

只要翻到標籤最上面，找出一小截多出來的細小線頭，接著往外輕輕一拉，整條白線就會瞬間抽離，標籤就能一秒脫落

▲無印良品襪子（圖／IG@muji_global）

官方證實！無印良品襪子「正確拆法」曝光：3步驟完成

拆新襪子還能靠它！「小銀夾」用途太強：不只拿來裝飾還能拆線

但這些小銀夾只要拉直後，穿進連接兩隻襪子的線中間，用手捏住鋁片轉一轉，棉線就可以輕鬆斷開線條。

▲襪子經常可見銀色夾子設計，只要將其拉直後，穿進連接兩隻襪子的線中間，用手捏住鋁片轉一轉，棉線就可以輕鬆斷開線條。（圖／取自photoAC）

新買的襪子帶回家後，民眾第一步驟通常是拿剪刀拆除吊牌，但若一不注意就可能導致襪子剪破等問題，但近日有民眾發現，，還有一票愛用者實測後全成功，不禁稱讚「太聰明了！」有網友近日在Threads貼出一段短片，表示許多人買新襪子回家，第一步驟就是拿出剪刀拆標籤，但無印良品設計隱藏機關，，讓她震驚直喊「活了幾十年突然覺得自己以前像個傻子，快告訴我我不是最後一個知道的」。影片曝光後，引發眾多台灣人熱烈討論，不少人留言稱讚無印良品的小巧思「天啊現在才知道，真的每次都在找剪刀」、「好酷喔！現在才知道」、「原來可以這樣，第一次看到」、「2026年長知識了」。據了解，無印良品經常設計小巧思，讓民眾在使用時能夠更加方便，其中襪子就是一個例子！過去日本無印良品官方曾拍片教學新襪子「正確拆法」，當時影片曝光後瞬間引發1.2萬人按讚，更有多名會員表示「完全不知道！」從畫面中可見，不過市面上的襪子並非都有抽線設計，但也有民眾推薦可使用新襪子上的「小銀夾」當作拆線工具。據了解，在一般門市所販售的新襪子包裝中，經常可見利用「銀色夾子」將襪子夾起的設計，通常位於襪子頭部或尾部，經常分享生活小知識的YouTube頻道「新鳳鳴」曾實測襪子夾子勾斷縫線方法，過程中先將襪子的銀夾拉直，接著穿過吊牌與襪子間的白色縫線，再將夾子摺疊夾起來後開始旋轉數次，最後用力一拉縫線真的成功斷了。雖然過程還是花費一點時間，沒有像使用剪刀快速方便，但若遇到身邊沒有銳利工具的情況，就可以使用鋁夾替代。