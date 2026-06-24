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BLACKPINK成員Lisa近日登上《Vanity Fair》測謊節目，再度展現對Labubu的狂熱。她不只被問到自己是否是帶動Labubu熱潮的推手，還在節目中大方承認，自己曾為了拿到夢寐以求的隱藏款，直接向泡泡瑪特開口，結果對方最後真的把娃娃送到她手上，讓現場全都笑翻。節目中，主持人提到Lisa曾說過，為了抽到Labubu隱藏版，自己會乾脆把整套盲盒全包下，只為了賭到那一隻最難抽的款式。接著主持人追問，她有沒有想過乾脆直接聯絡泡泡瑪特，請對方把隱藏版寄給她。沒想到Lisa毫不避諱地回答：「我有問過。」她接著笑說，如果對方不想寄也沒關係，不過主持人再追問「所以他們真的有寄給妳嗎？」Lisa也乾脆點頭承認「有」，說完還忍不住反問：「這樣講可以嗎？」真實反應笑翻眾人。除了親口認了自己曾直接向品牌討娃，Lisa也在節目中被問到，自己是不是Labubu風潮的最大推手。對此她立刻否認，直說「不是」，認為Labubu熱潮並不是因為她才開始。不過當主持人要她解釋Labubu到底可愛在哪時，Lisa立刻露出招牌笑容表示，Labubu的魅力就在於那種「醜得很可愛」的感覺，還稱讚Labubu笑起來甚至比自己更好看，完全藏不住真愛。Lisa對Labubu的執著也不只如此。當被問到若泡泡瑪特邀她擔任Labubu代言人，會不會一口答應時，她反而回答「不會」，理由則相當瀟灑，因為自己已經擁有很多Labubu，不需要再靠代言換收藏。甚至當主持人進一步追問，如果未來交往對象不覺得Labubu可愛，算不算感情中的紅旗警訊時，Lisa更是秒答「當然算」，讓測謊師也認證她這題說的是真話。