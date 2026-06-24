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弱勢家庭在面對生活壓力與經濟負擔時，往往需要社會各界更多的關懷與支持。為響應公益、善盡企業社會責任，駿明工程企業有限公司日前捐贈300包麵條予台北家扶中心，希望透過實際行動協助弱勢家庭減輕生活負擔，將溫暖與關懷送進需要幫助的家庭。根據家扶基金會服務統計顯示，受扶助家庭中以單親家庭及隔代教養家庭占多數，其中單親母親家庭比例更超過五成。許多家庭在面對物價上漲及生活開銷增加的情況下，承受著不小的經濟壓力，因此民生物資的支持對弱勢家庭而言格外重要。駿明工程企業有限公司表示，企業在追求穩健發展的同時，也期盼能回饋社會，善盡企業公民責任。此次捐贈300包麵條，希望能為弱勢家庭提供實質幫助，減輕日常生活負擔，也讓孩子們能在更穩定的環境中安心成長。台北家扶中心長期致力於扶助經濟弱勢兒少及家庭，除了提供經濟補助外，也透過生活物資提供、課業輔導、家庭支持服務及各項成長方案，協助家庭提升生活品質，陪伴孩子健康成長。此次受贈的300包麵條，未來將陸續發送給有需要的家庭，讓企業愛心能夠即時送達。駿明工程企業有限公司期盼透過此次公益捐贈拋磚引玉，號召更多企業及民眾共同投入公益行動，凝聚社會善的力量，攜手打造更溫暖、更有希望的成長環境，陪伴每一位孩子勇敢迎向未來。