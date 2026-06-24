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你能想像坐在紐約時報廣場的玻璃屋裡，連看39天世界盃足球賽還能領到159萬台幣嗎？這不是夢，而是真實存在的職缺。美國兩名男子剛剛成為史上最讓人羨慕的「首席世界盃觀賽員」，其中一人得知錄取消息後，隔天立刻請辭，毫不猶豫告別原本的餐廳服務生工作。據法新社與《衛報》報導，這項夢幻職缺由世足賽轉播單位之一的Fox電視台推出，酬勞高達5萬美元（約新台幣159萬元），吸引數以千計的人在社群媒體上拍片報名，競爭激烈程度不輸一般正式職缺。最終脫穎而出的其中一人，是來自佛羅里達州、原本擔任餐廳服務生的球迷阿科托（Kevin Akoto），他笑著坦承：「我辭職了。我週四發現自己錄取，週五就告訴他們那是我最後上班日！」言下之意毫無留戀，果斷程度讓網友看了直呼「太帥了」。阿科托將與來自費城的網紅佛蘭克林（Austin Franklin）共同進駐這座設在紐約時報廣場的特製透明玻璃工作室，在39天內全程看完104場世界盃賽事。玻璃屋內配備兩台85英寸超大電視，室內還擺放了沙發、人造草皮地毯、小桌子等設施，牆上掛滿各國家隊圍巾，打造出十足的世足賽氛圍。兩人的工作內容除了全程觀賽，還需在整個賽事期間持續製作社群媒體內容並與球迷互動，可說是把興趣直接變成了工作。透明玻璃屋的設計讓兩人完全活在公眾目光下，佛蘭克林直呼這項體驗非常超現實：「這真的有點像身處《楚門的世界》，有時候專心看比賽好幾分鐘，一轉頭就發現旁邊已經圍了一堆人。大部分的時候，大約會有30人在看我們看球，這是一種很奇妙的體驗。」唯一的小不便是，兩人每場比賽15分鐘的空檔必須快步衝回附近入住的豪華飯店上廁所，時間一到又得趕回來，考驗體力與時間掌控。隨著48隊賽程全面展開，未來3週內每天將有4場比賽，橫跨3個時區輪番上演，被形容是馬拉松等級的體力與精神挑戰。不過佛蘭克林豁達表示：「我是坐在沙發上看足球，這非常有趣。我們的工作簡直完美。」對他而言，世界盃的狂熱精神早已感染了現場每一個人，這份工作再辛苦也甘之如飴。