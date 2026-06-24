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89.0%民進黨支持者表示滿意 74.3%國民黨支持者表示不滿意

4選區對賴清德的滿意度高於不滿意度 中山大同最滿意

《震傳媒》今（24）日公布最新民調，內容顯示，有45.9%台北市民表示滿意總統賴清德施政，43.1%台北市民表示不滿意，滿意度略高於不滿意度。若與今年1月同為台北市民調相比，滿意度下滑5.2個百分點，不滿意度上升3.4個百分點。根據《震傳媒》今公布的台北市民調，45.9%表示滿意賴清德施政，43.1%表示不滿意。從政黨傾向來看，達89.0%民進黨支持者表示滿意。不過，74.3%國民黨支持者表示不滿意，更有87.4%民眾黨支持者表示不滿意。至於不偏任何政黨者，42.1%表示滿意，35.6%表示不滿意。在台北市議員選區交叉分析中，中山大同的滿意度最高，達54.8%；內湖南港的不滿意度最高，為48.8%。整體來看，除內湖南港、松山信義兩區呈現不滿意度高於滿意度外，士林北投、中山大同、中正萬華及大安文山，皆為滿意度高於不滿意度。基本資料交叉分析則顯示，國中以下學歷族群對賴清德施政滿意度最高。滿意度高於全市平均較多者，包括20至29歲、70歲以上，以及國中以下學歷者；不滿意度高於全市平均較多者，則包括40至69歲、專科及大學學歷者。政黨傾向部分，台北市民有30.3%支持民進黨、29.7%支持國民黨、9.5%支持民眾黨。整體而言，31.6%受訪者自認泛綠，35.5%自認泛藍，27.1%自認為中間選民。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年6月21日至6月22日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,074人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。