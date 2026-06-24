紅遍全球的BLACKPINK泰籍成員Lisa近日接受美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪，公關團隊2度提醒雜誌記者，不要討論Lisa的私生活，似乎很怕她被問到關於LVMH集團三公子弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）的問題，因兩人近來屢傳已經分手。而Lisa也在快問快答環節中透露，自己才是常在感情中心碎的一方，聽起來就像在間接承認情變，引發關注。
Lisa接受專訪避談私生活 公關2度警告
《浮華世界》昨日在官網刊登專訪Lisa的長篇報導，撰稿記者何賽（José Criales-Unzueta）寫道：「Lisa從不在訪談中談論私生活，她的公關人員甚至2次警告我不要提及此事。事實上，Lisa也確實沒有涉及這個話題」。而這個禁忌話題便是Lisa與弗雷德里克的感情爭議。
Lisa盛傳已分手內容沒被刪 疑間接承認情變
何賽雖然沒從Lisa口中問到兩人是否真的已經情斷，但他有寫出Lisa被盛傳與弗雷德里克分手一事，因為Lisa今年3月慶生時，弗雷德里克並未現身。這段內容最終被刊登出來，讓粉絲猜測，何賽應該有得到Lisa團隊的默許，在釋放Lisa已經恢復單身的訊號。
另外，Lisa拍攝雜誌美照當天，也有進行測謊儀快問快答的考驗，當出題人問道：「Lisa，妳以前常常傷別人的心嗎？」Lisa笑著回答：「不，才沒有。我覺得…我才是那個常常在心碎的人。」而測謊儀證實她說的是實話，這也被粉絲解讀為，Lisa很可能是被弗雷德里克分手的那一方。
資料來源：《浮華世界》
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《浮華世界》昨日在官網刊登專訪Lisa的長篇報導，撰稿記者何賽（José Criales-Unzueta）寫道：「Lisa從不在訪談中談論私生活，她的公關人員甚至2次警告我不要提及此事。事實上，Lisa也確實沒有涉及這個話題」。而這個禁忌話題便是Lisa與弗雷德里克的感情爭議。
何賽雖然沒從Lisa口中問到兩人是否真的已經情斷，但他有寫出Lisa被盛傳與弗雷德里克分手一事，因為Lisa今年3月慶生時，弗雷德里克並未現身。這段內容最終被刊登出來，讓粉絲猜測，何賽應該有得到Lisa團隊的默許，在釋放Lisa已經恢復單身的訊號。
另外，Lisa拍攝雜誌美照當天，也有進行測謊儀快問快答的考驗，當出題人問道：「Lisa，妳以前常常傷別人的心嗎？」Lisa笑著回答：「不，才沒有。我覺得…我才是那個常常在心碎的人。」而測謊儀證實她說的是實話，這也被粉絲解讀為，Lisa很可能是被弗雷德里克分手的那一方。
資料來源：《浮華世界》