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▲饅頭媽產下四寶2個月，拍片被問「爸爸去哪兒」，她直接回「爸爸在靈骨塔裡」。（圖／翻攝自IG@shin_0604 ）

網紅饅頭媽（林榆芯）去年才捲入小三風波，當時遭質疑介入他人感情，她則發聲否認，強調並不知道對方已有女友。而她在去年10月宣布懷上第4胎，並舉辦性別派對揭曉將迎接女寶寶，今年2月順利升格「4寶媽」。不過四寶生父身分至今仍未曝光，昨（23）日她分享一段影片，被問到「爸爸去哪兒」，竟直接冷回「爸爸在靈骨塔裡」，再度掀起網友熱議。饅頭媽23日在社群平台分享影片，只見她坐在車內，當被問到「爸爸去哪兒」時，她先是愣了一下，隨後語出驚人表示：「爸爸在靈骨塔裡。」饅頭媽說，小孩真正需要父母陪伴的時間其實只有短短幾年，既然選擇將孩子帶來這個世界，就應該負起責任，而責任不只是金錢上的付出，更包括陪伴、教育、關心與守護。饅頭媽認為，陪伴孩子成長、面對挫折，並在需要時提供支持與安全感，遠比物質條件來得重要。她坦言，錢可以再賺，但錯過孩子成長的過程卻再也無法重來。因此她始終相信「生了就要負責」，給孩子的不只是物質生活，更是愛、陪伴與榜樣，並在文末意有所指寫下：「而什麼都無法給予的人，真的先滾遠一點。」貼文曝光後再度引發網友討論。