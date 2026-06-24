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立陶宛曾加入中國「17+1」尋求合作 後斷然退出

立陶宛2019年首將中國列為國安威脅

立陶宛友台轉折起點：捐贈疫苗、開設代表處、合作半導體

2021年主動捐灣數萬劑AZ疫苗

2021年開設代表處 名稱使用「台灣」而非「台北」

雙方合作半導體、生技等產業

立陶宛向台灣輸入乳製品、啤酒、巧克力

政黨輪替後暫緩經貿合作計畫 外交部：仍有合作決心

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）於昨（23）日帶領內閣總辭，而在政府變動之際，立陶宛外交部宣布暫緩與台灣的「經濟合作行動計畫」相關談判，我外交部昨證實此消息。事實上，魯吉尼涅自2025年上任以來便積極尋求恢復對中國的雙邊關係，更把正名「台灣」代表處一事稱為戰略錯誤。不過，隨著台灣與立陶宛的關係在近年內持續深化，立陶宛國會似乎對新內閣親中的立場和態度有不少意見，《NOWNEWS 今日新聞》本篇特別整理台、立的關係脈絡帶大家了解。在與台灣建立友好關係前，立陶宛過去和其他中東歐國家一樣，曾參與中國主導的「17+1合作機制」，期待藉由中國市場、投資與基礎建設合作，為本國的基礎建設引入大量資金，並順利打開龐大的亞洲市場門戶。不過，隨著時間推移，17+1合作機制並未給立陶宛帶來原先承諾的實質經濟成果，其對中國市場的期待也未真正轉化為大量投資或出口紅利，立陶宛反而面臨巨大的貿易逆差，甚至在關鍵基礎設施（如戰略港口）的股權談判上感受到國安威脅，立陶宛並於2021年果斷決定退出17+1合作機制，並呼籲其他歐盟國家也退出，改以歐盟整體的「27+1」方式與中國互動。值得一提的是，立陶宛國家安全局（VSD）於2019年的《2019年國家威脅評估》（National Threat Assessment 2019）中，首次正式將中國列為國家安全威脅。報告中提到，中國的情報活動與投資企圖已對其國家主權構成潛在風險；同時，歐洲各界也逐漸警覺，類似的合作機制實質上可能成為中國藉機分化歐盟團結、削弱歐洲整體凝聚力量的政治工具。在上述情況下，立陶宛全面將外交重心轉向價值相近的民主夥伴，並積極展開與台灣的經貿合作關係，在半導體、雷射科技等高價值產業展開深度結盟。台灣和立陶宛的關係升溫，關鍵起點是立陶宛在新冠肺炎疫情期間，於2021年主動捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）當時表示，「熱愛自由的人們應該互相照顧」。同年10月，立陶宛又追加捐贈23萬5900劑AZ疫苗。隔月18日，「駐立陶宛台灣代表處」在首都維爾紐斯（Vilnius）正式開幕。而相較於多數非邦交國使用「台北」作為代表處名稱，立陶宛同意使用「台灣」名稱，成為台灣在歐洲具高度政治象徵意義的外交突破。此舉則引發中國強烈反彈，甚至導致中國將對立陶宛的外交關係降級、實施非正式貿易限制。在經貿合作方面，台灣於2022年設立中東歐投資基金，鎖定半導體、生技、航太、金融科技、電動車與雷射光學等戰略產業，並特別關注立陶宛、捷克、斯洛伐克等國。其中，立陶宛世界頂尖的「雷射」技術，與台灣半導體、生醫及高階製造需求形成互補。而台、立雙方不只討論半導體與雷射產業合作，也透過工研院與立陶宛企業、研究機構建立超快雷射研發合作平台，推動技術開發、產業應用與人才交流。民生消費方面，來自立陶宛的巧克力、啤酒、萊姆酒、乳製品等商品也在台灣大受歡迎。根據經濟部國貿局統計，2022年前10個月，立陶宛起司與凝乳、巧克力與含可可食品、啤酒、蘭姆酒輸台金額分別年增273%、132%、508%與529%。然而，立陶宛於2024年底經歷政黨輪替，新政府對台政策語氣明顯轉趨務實。魯吉尼涅所屬社民黨主導的新政府雖未否定與台灣合作，但希望修補與中國惡化的外交與經貿關係。她曾公開表示，當年允許台灣以「Taiwanese」而非「Taipei」名義設處是「戰略錯誤」，甚至不排除未來更名為「台北代表處」。對於魯吉尼涅的立場，立陶宛國會內仍有友台力量。這些議員仍主張不應關閉或更名台灣代表處。我外交部也強調「駐立陶宛台灣代表處」名稱是台立雙方協商後的共識，目前雙方政府沒有討論更名。至於2026年台立經濟合作行動計畫因立陶宛政府改組暫緩，外交部也表示，雙方深化經貿合作的決心不變，友好合作不受第三方影響。