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▲馬克被發現身穿有種族歧視標誌的衣服。（圖／翻攝自X）

韓國男星馬克（Mark）近日才宣布離開男團NCT、成立個人廠牌展開全新演藝事業，沒想到卻因服裝問題捲入爭議，他日前被發現穿著印有美國「南部邦聯旗」圖案的T恤，引發海外網友批評，認為該符號涉及種族歧視與奴隸制度歷史，不應被當成時尚元素使用，為此他的經紀公司出面發聲，透露是藝人的重大失誤，之後會避免同樣事情再次發生。南部邦聯旗源自美國南北戰爭時期，當時由主張維持奴隸制度的南方邦聯軍隊使用，後來更被包括三K黨（KKK）在內的白人至上主義團體視為象徵，因此長年被視為帶有種族歧視與壓迫意涵的敏感標誌。爭議延燒後，馬克新成立的個人企劃公司Upper Room昨（23）日發布道歉聲明，公司表示，服裝是以「復古風格」概念進行挑選，但在過程中未能充分認識圖案背後的歷史與社會敏感性，對因此受到傷害或感到不適的人深感歉意。Upper Room也強調，未來不會再讓該圖案出現在官方發布的照片或影片中，馬克本人則透過聲明表示，願意為此次疏失負起全部責任，並重申自己堅決反對任何形式的種族歧視、偏見與仇恨行為。