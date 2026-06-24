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▲杜詩梅成為花蓮媳婦之後十分關心地方，在當地定居開餐廳，致力推動花蓮觀光。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）

藝人杜詩梅2018年結婚後定居花蓮，成為道地花蓮媳婦，近年更與丈夫共同經營餐廳，不過日前因租約到期及經營方向調整，宣布結束餐廳營業。沒想到才剛展開全新企劃，杜詩梅昨（23）日突然在臉書發文提到「要走出舒適圈、為民喉舌啦」，就被不少網友猜測是否有意投入選舉，甚至有人敲碗她參選里長、議員。對此杜詩梅今（24）日親自發文回應，強調自己並沒有從政計畫。杜詩梅昨天突然在臉書發文指出「花蓮媳婦深耕地方8年，終於要走出舒適圈、為民喉舌啦」，宣布下一步動向，這番話讓外界好奇她是否要從政。杜詩梅今天也趕緊發文澄清，表示非常感謝大家鼓勵和支持她參選里長、議員，「但抱歉了大家～我還沒有這般宏願啊！」她坦言最近收到不少朋友及媒體關心，甚至誤以為她開始跑地方是在為選舉鋪路，因此特地出面說明。她強調，自己真正想做的事情其實是走訪花蓮的大街小巷，希望透過鏡頭介紹在地店家，替努力經營的老闆們加油打氣，也讓更多人看見花蓮的人情味與特色。杜詩梅透露，新企劃名為「花蓮媳婦選店讚」，首站選在吉安黃昏市場拍攝。她表示，除了很開心能與店家互動之外，過程中反而是自己獲得更多鼓勵與感動。她感性表示，花蓮的大山大海孕育出許多格局不同且優秀的人才，即使面對大環境挑戰，仍有不少店家持續努力打拚，因此希望透過自己的力量，替這些不願向現實低頭的老闆們帶來歡樂、鼓勵與動力。