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2026世界盃期間，日本隊後衛伊藤洋輝除了場上表現受到關注外，他的「白色眉毛」也成為網友討論焦點，不少球迷誤以為是刻意染髮造型，甚至猜測是受傷留下的痕跡，但事實上，這其實是因為他罹患白斑症所致，明明他大可將其染黑掩蓋這個特徵，但他卻故意一直留著，而這是因為背後藏著一段溫暖又勵志的故事。伊藤洋輝的白色眉毛其實是因為罹患「白斑症（白癜風）」所致，他過去受訪時透露，大約在小學三年級時，他發現右眼上方皮膚與眉毛逐漸變白，到醫院檢查後確診白斑症，當時白色區域一度擴散到臉頰，因此接受過一段時間治療，不過後來症狀慢慢穩定，再加上對生活沒什麼影響，他就沒有積極治療。隨著足球生涯發展，伊藤洋輝並未刻意掩蓋這項特徵，雖然白色眉毛常成為討論話題，但他認為這是自己的一部分，不需要隱藏或改變，而背後也隱藏著一段不為人知的小故事。伊藤洋輝分享一次回到家鄉時，遇見一名同樣患有白斑症的小男孩，孩子的家人告訴他，孩子把伊藤視為偶像，看到與自己有相同特徵的球員活躍在國際上，讓他獲得很大的勇氣與自信。這經歷也深深影響了伊藤洋輝，他認為如果自己的存在能夠鼓勵更多罹患白斑症的人，那麼保留白色眉毛就有其特別意義，如今，這不僅是他的招牌造型，也是患者眼中接納自我的勇氣標誌。