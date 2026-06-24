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泰國王室為慶祝蘇提達王后（Queen Suthida）的48歲生日，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）御賜正式王室名稱給一款新研發的「蘇提達王后玫瑰」。根據泰媒《Thaiger》報導，這款玫瑰是由皇家計劃基金會（Royal Project Foundation）為了紀念蘇提達王后48歲生日而特意研發，相關品種培育研究於2018年就已展開。該品種是以「海洋之歌」（Ocean Song）玫瑰為母本、「夜鶯」（Nightingale）玫瑰為父本進行雜交培育而成，在獲得御賜王室名稱之前，其育種代號為「Royal 3」。「蘇提達王后玫瑰」的獨特之處在於其淡紫色的花瓣帶有薰衣草粉調，這一色彩被視為區隔於泰國本地其他研發品種玫瑰的核心特徵。除了獨特的顏色外，研究人員還著重於培育具備抗病性、適合泰國高山氣候且兼具商業潛力的玫瑰。這種玫瑰花朵碩大，花瓣層次密實，呈現經典的切花玫瑰形態。植株高度約52至67公分，莖幹挺直，約有6至8個分枝。其他特徵還包括綠色的刺、偏紅的新芽，以及中等深綠色、邊緣微鋸齒狀的羽狀複葉。研究團隊表示，「蘇提達王后玫瑰」代表了泰國園藝發展的進步，並反映出該國培育國際標準觀賞植物的能力。除了這款新研發的玫瑰，泰王還將一個火龍果新變種御賜命名為「思蕊梵娜瓦瑞公主火龍果」（Princess Sirivannavari Dragon Fruit），以他的次女命名。