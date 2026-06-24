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日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，過去頂著「星二代」光環出道，憑藉亮眼外型活躍於綜藝節目，不過母親離世後，她的人生卻急轉直下，接連捲入財務、法律與生活爭議，近日她透過社群平台公開近況，坦言體重飆升至94.2公斤，並宣布展開減重計畫，希望重新找回健康與生活步調。坂口杏里透露，自己這段時間因暴飲暴食導致體重不斷上升，目前已逼近100公斤，她坦言看到體重數字時相當震驚，因此下定決心減肥，未來將透過直播健走、飲食管理以及每日公開體重的方式督促自己，希望粉絲能夠一起見證她的改變。事實上，坂口杏里的人生經歷充滿波折，2013年母親坂口良子病逝後，她長期陷入低潮，之後更沉迷牛郎店，據傳花光母親留下的龐大遺產；財務狀況惡化後，她曾從事陪酒工作，也拍攝成人作品維持生計，生活一度陷入困境。除了經濟問題之外，坂口杏里也多次捲入爭議，她日前才偷竊超商商品遭警方逮捕，事後坦承偷竊原因是「想尋求刺激」；此外，她也曾在社群平台公開個人銀行帳號，希望外界提供金援，遭網友批評是在進行「線上乞討」，種種事蹟讓她的名聲一落千丈，本次宣布減肥，更是掀起許多網友討論。